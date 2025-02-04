Новый электрокроссовер Mazda станет «зеленой» альтернативой CX-5 (фото) — Finance.ua
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Новый электрокроссовер Mazda станет «зеленой» альтернативой CX-5 (фото)

Технологии&Авто
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Новый электрокроссовер Mazda станет «зеленой» альтернативой CX-5 (фото)
Новый электрокроссовер Mazda станет «зеленой» альтернативой CX-5 (фото)
Mazda расширит свою линейку электромобилей — к новой «шестерке» присоединится компактный кроссовер. Его презентуют в конце этого года, а в 2026 году электрокар выйдет на рынок.
Об этом сообщает сайт L’Argus.
Новый электрокроссовер Mazda будет серийной версией концепта Arata, презентованного на Пекинском автосалоне 2024 года вместе с Mazda 6e.
Новый электрокроссовер Mazda станет «зеленой» альтернативой CX-5 (фото)
Кроссовер Mazda Arata отличается стремительным граненым дизайном с длинным капотом и высокой оконной линией. У него тонкие светодиодные фары, а оформление передней части имитирует традиционную решетку радиатора Mazda.
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Электромобиль Mazda будет построен на той же платформе, что и модель 6e (ее разработали вместе с Changan). Модель станет электрической альтернативой Mazda CX-5. Ее будут производить в Китае, но планируется экспорт в Европу.
Новый электрокроссовер Mazda станет «зеленой» альтернативой CX-5 (фото)
Ожидается, что у Mazda 6e позаимствуют и силовые установки. Это значит, что электрокроссовер получит версии мощностью 245 и 258 л. с. с батареями на 68,8 и 80 кВт∙ч. Самый «дальнобойный» вариант сможет проехать более 500 км без подзарядки.
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По материалам:
Фокус
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