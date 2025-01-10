Zeekr представил универсал 007 GT2 за 29 000 долларов (фото) — Finance.ua

Zeekr представил универсал 007 GT2 за 29 000 долларов (фото)
Премиальный бренд Geely Zeekr представил новый электрический универсал 007GT. Этот автомобиль, основанный на платформе седана 007, станет стильным и практичным решением для покупателей. Ожидается, что базовая цена модели начнется с 209 900 юаней (около 28 650 долларов или 1 045 000 гривен).
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Универсал Zeekr 007 GT сохраняет известную переднюю часть от седана, дополняя ее более вытянутым кузовом и плавным склоном крыши. Новинка отличается емким багажником и увеличенным пространством для пассажиров второго ряда. Среди визуальных особенностей модели: спойлер на крыше, широкие задние фонари и стильные колеса с пятью спицами. Также автомобиль оснащен рейтингами для крепления дополнительного груза.
Zeekr 007 GT будет предлагаться в четырех вариантах:
- Smart RWD (задний привод): двигатель на 310 кВт (421 л.с.), разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды.
- Long-Range RWD: увеличенный запас хода, аналогичная мощность.
- Smart AWD (полный привод): два двигателя с суммарной мощностью 375 кВт (510 л.с.), разгон до 100 км/ч за 2,84 секунды.
- Performance AWD: максимальная комплектация с улучшенными характеристиками.
Запас хода модели составляет от 616 до 870 км (по стандарту CLTC) в зависимости от версии. Быстрая зарядка на 800V позволяет заполнить 500 км пробега всего за 15 минут.
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