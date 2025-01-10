Zeekr представил универсал 007 GT2 за 29 000 долларов (фото) — Finance.ua
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Zeekr представил универсал 007 GT2 за 29 000 долларов (фото)

Фондовый рынок
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Zeekr представил универсал 007 GT2 за 29 000 долларов (фото)
Zeekr представил универсал 007 GT2 за 29 000 долларов (фото)
Премиальный бренд Geely Zeekr представил новый электрический универсал 007GT. Этот автомобиль, основанный на платформе седана 007, станет стильным и практичным решением для покупателей. Ожидается, что базовая цена модели начнется с 209 900 юаней (около 28 650 долларов или 1 045 000 гривен).

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Универсал Zeekr 007 GT сохраняет известную переднюю часть от седана, дополняя ее более вытянутым кузовом и плавным склоном крыши. Новинка отличается емким багажником и увеличенным пространством для пассажиров второго ряда. Среди визуальных особенностей модели: спойлер на крыше, широкие задние фонари и стильные колеса с пятью спицами. Также автомобиль оснащен рейтингами для крепления дополнительного груза.
Zeekr 007 GT будет предлагаться в четырех вариантах:
  • Smart RWD (задний привод): двигатель на 310 кВт (421 л.с.), разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды.
  • Long-Range RWD: увеличенный запас хода, аналогичная мощность.
  • Smart AWD (полный привод): два двигателя с суммарной мощностью 375 кВт (510 л.с.), разгон до 100 км/ч за 2,84 секунды.
  • Performance AWD: максимальная комплектация с улучшенными характеристиками.
Запас хода модели составляет от 616 до 870 км (по стандарту CLTC) в зависимости от версии. Быстрая зарядка на 800V позволяет заполнить 500 км пробега всего за 15 минут.
По материалам:
Ampercar
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