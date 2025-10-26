Экспорт украинского сахара за 9 месяцев снизился более чем вдвое
За 9 месяцев 2025 года экспорт сахара составил 298 707 тонн на сумму $151 940.
Об этом сообщает агентство Agroperspectiva.com.
В аналогичный период 2024 года было вывезено 476 415 тонн сахара на $282 999.
«Следовательно, объем экспорта за 2025 год уменьшился более чем вдвое в тоннах (−177 708 тонн), а выручка от экспорта также сократилась значительно (−$131 059)», — прокомментировали в пресс-службе.
Речь идет о сахаре из сахарной свеклы в твердом состоянии или сахарного тростника.
Ранее Finance.ua писал, что в сентябре 2025 года экспорт аграрной продукции из Украины составил 3,7 млн т, что на 6,5% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца.
