Украина заняла пятое место в мире по количеству кибератак против страны Сегодня 06:07

Украина заняла пятое место в мире по количеству кибератак против страны

В первой половине 2025 года Украина заняла пятое место в мире по количеству кибератак, совершенных против страны.

Об этом говорится в отчете Microsoft Digital Defense Report 2025.

В рейтинге по проценту от всех киберугроз первые позиции занимают:

США (24.8%)

Великобритания (5.6%)

Израиль (3.5%)

Германия (3.3%)

Украина (2.8%)

В региональном измерении Украина на первом месте по количеству зафиксированных ивентов — 277.

Второй и третьей идут Великобритания и Польша со 144 и 97 атаками.

В разделе отчета по киберугрозам россия была поставлена ​​наравне с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Если Китай сосредоточен на глобальном шпионаже, Иран — на попытках приспособиться к условиям своего конфликта, а КНДР — на генерации доходов и создании агентурной сети, россия остается в основном сфокусированной на Украине.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.