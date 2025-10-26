Украина заняла пятое место в мире по количеству кибератак против страны
В первой половине 2025 года Украина заняла пятое место в мире по количеству кибератак, совершенных против страны.
Об этом говорится в отчете Microsoft Digital Defense Report 2025.
В рейтинге по проценту от всех киберугроз первые позиции занимают:
- США (24.8%)
- Великобритания (5.6%)
- Израиль (3.5%)
- Германия (3.3%)
- Украина (2.8%)
В региональном измерении Украина на первом месте по количеству зафиксированных ивентов — 277.
Второй и третьей идут Великобритания и Польша со 144 и 97 атаками.
В разделе отчета по киберугрозам россия была поставлена наравне с Китаем, Ираном и Северной Кореей.
Если Китай сосредоточен на глобальном шпионаже, Иран — на попытках приспособиться к условиям своего конфликта, а КНДР — на генерации доходов и создании агентурной сети, россия остается в основном сфокусированной на Украине.
