Экспорт IT-услуг в январе-феврале принес более $1 млрд. Это почти на 30% меньше, чем в прошлом году — Finance.ua

Экспорт IT-услуг в январе-феврале принес более $1 млрд. Это почти на 30% меньше, чем в прошлом году Сегодня 17:48 — Казна и Политика

Экспорт IT-услуг в январе-феврале принес более $1 млрд. Это почти на 30% меньше, чем в прошлом году

За январь-февраль 2023 года экспортная выручка IT-услуг упала на 27,3% — до более чем $1 млрд, это на $403 млн меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Об этом говорится в отчете НБУ.

В частности, за январь 2023 года экспортная выручка IT-услуг упала на 17,4% и составила $528 млн по сравнению с январем прошлого года. В долларовом эквиваленте это равно $111 млн.

В феврале показатель составил $547 млн, что почти на 35% меньше, чем в этот же месяц год назад. В долларовом эквиваленте это $292 млн.

По данным НБУ, дефицит торговли услугами в феврале составил $1,2 млрд: экспорт услуг сократился на 24,8%, в то время как рост импорта услуг оценен в 1,6 раза.

Импорт услуг увеличился за счет расходов лиц, выехавших за границу из-за войны, и краткосрочных мигрантов — вырос в 2,5 раза, до $2 млрд. В то же время импорт всех других услуг сократился на 35,6%.

Основными факторами снижения экспорта услуг были сокращение экспорта компьютерных услуг (на 34,8%), транспортных услуг (на 14,9% — преимущественно из-за существенного уменьшения экспорта услуг морского, железнодорожного и воздушного транспорта), других деловых услуг (на 14,5%) и услуг по переработке материальных ресурсов, принадлежащих другим сторонам (на 40%).

Справка Finance.ua:

как сообщал Львовский ІТ-кластер, за январь 2023 года экспортная выручка IT-услуг упала на 29,7% и принесла $528 миллионов, это на $223 миллиона меньше по сравнению с декабрем прошлого года;

Макс Ищенко, основатель портала DOU и сайта по поиску работы в IT Djinni опубликовал собственный прогноз по украинскому IT-рынку на 2023 год.



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