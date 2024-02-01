Экспорт IT-услуг в 2023 году впервые не показал роста: какие страны обеспечивали отрасли выручку — Finance.ua

Экспорт IT-услуг в 2023 году впервые не показал роста: какие страны обеспечивали отрасли выручку Сегодня 10:02

Экспорт IT-услуг в 2023 году впервые не показал роста: какие страны обеспечивали отрасли выручку, Фото: freepik.com

В 2023 году экспортная выручка IT-услуг снизилась на 8,5% и принесла $6,7 миллиардов. Это на $622 миллиона меньше, чем в 2022 году. Впервые за годы независимости Украины IT-отрасль не показала роста по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Львовский IT Кластер со ссылкой на данные Национального банка.

В то же время компьютерные услуги составляют 41% от общего объема экспорта услуг. Это несколько меньше, чем в прошлом, тогда было 45,5%. Однако это до сих пор наибольшая доля среди других экспортируемых услуг.

Инфографика: Львовский IT Кластер

Результаты декабря

В декабре 2023 г. объем экспорта IT-услуг увеличился на 8,3% и составил $611 миллионов. Украинской экономике это принесло на $47 миллионов больше по сравнению с ноябрем. Однако, эти показатели на 18,6% или же $140 миллионов меньше по сравнению с декабрем 2022 года.

Инфографика: Львовский IT Кластер

В 4 квартале 2023 года (октябрь-декабрь) совокупная экспортная выручка IT-услуг составляет $1,7 миллиардов. Это на 3,5% больше, чем в 3 квартале 2023 года, что в долларовом эквиваленте составляет $58 миллионов. В то же время, это на $162 миллиона или же 8,7% меньше, чем было в аналогичный период в 2022 году.

В то же время, если сравнивать второе полугодие 2023 года к первому, то показатели ухудшились. За последние 6 месяцев прошлого года (июль-декабрь) объем экспорта IT-услуг уменьшился на 0,8% или $27 миллионов и составляет $3,35 миллиарда.

Топ-10 стран, которые обеспечивали выручку IT-отрасли

США обеспечивают наибольшее количество валютных поступлений по статье компьютерных услуг в Украину. За прошлый год — $2,677 миллиардов. Это 39,8% объемов всего IT-экспорта.

На втором месте Мальта — 8,4% и $566,78 миллионов. Ее догоняет Великобритания, которая на третьем месте и обеспечила $534,88 миллиона, это почти 8%.

В первую 5 также вошли Кипр и Израиль, занимающие 5,4% ($362,2 миллиона) и 4,4% ($293,2 миллиона) объемов экспорта IT-услуг соответственно.

В первой десятке также есть Швейцария, Германия, Польша, Эстония и Нидерланды. В целом, эти 10 стран приносят $5,42 млрд — 80,6% объемов экспортной выручки за IT-услуги в 2023 году.

5 стран, в которых наиболее повысился объем экспорта IT-услуг в 2023 году по сравнению с 2022:

Словакия +39,2%;

Польша +32,3%;

Румыния +23,6%;

Объединенные Арабские Эмираты +19%;

Австрия +15,7%.

5 стран, в которых больше сократился объем экспорта IT-услуг в 2023 году по сравнению с 2022:

Люксембург -52%;

Сингапур -31,7%;

Гонконг (особый административный район) -28,6%;

Австралия -24,2%.

Напомним, по данным Dou, на рейтинг компании как работодателя влияет уровень осведомленности о ней: специалисты больше хотят работать в известных компаниях. Специалисты в Киеве и Львове предпочитают разные компании: киевские специалисты чаще выбирают продуктовые компании, а львовские — сервисные.

Как сообщали эксперты Mate academy, в 2023 году кандидаты в IT на должность junior-специалиста отправляли свои резюме в среднем 270 раз, прежде чем получить предложение работы.

Украинские айтишники любят менять компании, а специалисты, долго работающие на одном месте, — редкость. Лишь четверть айтишников работали в одной компании всю свою IT-карьеру.

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