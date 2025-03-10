Эксперты объяснили, когда лучше продавать подержанное авто — Finance.ua

Эксперты объяснили, когда лучше продавать подержанное авто Сегодня 03:35 — Технологии&Авто

Эксперты объяснили, когда лучше продавать подержанное авто

Эксперты Carwow считают, что оптимальное время для продажи подержанного автомобиля наступает, когда пробег достигает 96 500 км.

Об этом пишет издание Аvtopilot

Специалисты объясняют, что после пробега в 96 500 км стоимость авто значительно снижается. Они отмечают, что оценка автомобиля с таким пробегом может быть на 27% ниже, чем у автомобиля с 80 000 км.

Управляющий редактор Carwow Пол Бейкер отмечает важность своевременного принятия решения о продаже автомобиля, чтобы минимизировать потери от амортизации.

Стоимость автомобиля зависит не только от пробега, но и от модели и истории обслуживания. Однако после 250 000 км авто теряют стоимость значительно быстрее, в частности на $1200 каждые 16 000 км.

Справка Finance.ua:

По данным OLX Украина, чаще всего среди подержанных авто на рынке предлагают легковые автомобили с 1995 по 2019 год, причем сегмент с 2005 по 2009 год самый большой — почти треть всех предложений. Медианная цена авто этих лет выпуска находится на уровне 3900 $. Меньше всего продают авто от 2020 года выпуска — всего 4,9% от общего количества объявлений, с медианной ценой в 16 800 $.

По количеству объявлений на конец 2024 года чаще всего через OLX продавали Volkswagen, Opel, Mercedes-Benz и BMW. Если говорить о конкретных моделях, то это Volkswagen Golf, Volkswagen Passat; Skoda Octavia; Opel Vectra; Renault Megane; BMW 3-Series.

Для большинства людей первым собственным автомобилем становится что-то приобретенное на вторичном рынке. Покупка подержанного авто часто является хорошим способом приобрести неплохую машину за гораздо меньшие деньги, чем в автосалоне. Но новичкам следует избегать некоторых машин, доступных на вторичном рынке. Какие подержанные машины не стоит покупать начинающим автомобилистам — рассказали здесь.

ТСН По материалам:

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