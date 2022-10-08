Эксперты назвали топ-10 самых дорогих городов США (исследование) — Finance.ua

Эксперты назвали топ-10 самых дорогих городов США (исследование) Сегодня 18:01 — Мир

Эксперты назвали топ-10 самых дорогих городов США (исследование)

Сразу пять городов Калифорнии вошли в десяток самых дорогих для жизни мест в Соединенных Штатах, а два из них — Сан-Хосе и Сан-Франциско — даже обошли в рейтинге Вашингтон и Нью-Йорк, следует из исследования компании Doxo, основанного на анализе данных Бюро переписи населения США.

В исследовании учитывались обязательные ежемесячные платежи — ипотека, аренда жилья, коммунальные платежи, платежи по автокредитам, оплата услуг связи и страховки.

Домохозяйства в Сан-Хосе ежемесячно тратят на эти нужды $3,151 тыс. — это на 66,8% выше, чем средний показатель в стране, который составляет $1,889 тыс. в месяц, или $22,668 тыс. в год.

Сан-Франциско занял в рейтинге второе место, Вашингтон — третье с показателем $2,767 тыс., Нью-Йорк — пятое ($2,674 тыс.), пропустив на четвёртую строчку еще один калифорнийский мегаполис — Лос-Анджелес. В десятку самых дорогих американских городов также вошли Сан-Диего, Бостон, Сиэтл, Риверсайд и Денвер.

Между тем самым доступным городом из 50 крупнейших в США оказался Баффало — обязательные ежемесячные платежи жителей этого города, расположенного неподалеку от Ниагарского водопада, составили в среднем $1,603 тыс., что на 15,1% ниже среднего показателя в стране.

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Второе место занял Питтсбург ($1,689 тыс.), третье — Кливленд ($1,709 тыс.).

Как показывают данные исследования, наиболее доступные для жизни города расположены на юге и на Среднем Западе США.

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