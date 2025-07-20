Названы страны с крупнейшими туристическими экономиками мира (инфографика) — Finance.ua

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Названы страны с крупнейшими туристическими экономиками мира (инфографика)

Мир
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Названы страны с крупнейшими туристическими экономиками мира (инфографика)
Названы страны с крупнейшими туристическими экономиками мира (инфографика)
Туризм является главным двигателем экономики для многих стран, способствуя созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и международных связей.
О ТОП-10 стран по размеру их туристической экономики рассказывает Visual Capitalist со ссылкой на данные Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).

Какие страны имеют крупнейшие туристические экономики мира

США остаются самой большой туристической экономикой мира с показателем $2,36 трлн в 2024 году.
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Этому способствуют развитый внутренний туризм, инфраструктура, а также всемирно известные туристические направления — Нью-Йорк (8-е место в мире по посещаемости), Лас-Вегас и национальные парки.

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Китай занял второе место с туристическим вкладом в $1,3 трлн, ведь в стране развивают как внутренний, так и международный туризм.
По прогнозу WTTC, в течение следующего десятилетия Китай может подняться на первое место.
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Среди ключевых драйверов — рост доходов среднего класса, развитие туризма, ослабление визовых ограничений и внедрение возврата налогов за покупки.
Названы страны с крупнейшими туристическими экономиками мира (инфографика)

К десятке лидеров попали и пять европейских стран: Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания.

Все эти страны имеют богатое культурное наследие, а также развитое железнодорожное и авиасообщение.
ТОП-10 стран с крупнейшими туристическими экономиками мира:
  • США — $2 360 млрд;
  • Китай — $1 300 млрд;
  • Германия — $487,6 млрд;
  • Япония — $297 млрд;
  • Великобритания — $295,2 млрд;
  • Франция — $264,7 млрд;
  • Мексика — $261,6 млрд;
  • Индия — $231,6 млрд;
  • Италия — $231,3 млрд;
  • Испания — $227,9 млрд.
По материалам:
Finance.ua
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