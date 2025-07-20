Названы страны с крупнейшими туристическими экономиками мира (инфографика) — Finance.ua

Названы страны с крупнейшими туристическими экономиками мира (инфографика) Сегодня 18:17 — Мир

Названы страны с крупнейшими туристическими экономиками мира (инфографика)

Туризм является главным двигателем экономики для многих стран, способствуя созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и международных связей.

О ТОП-10 стран по размеру их туристической экономики рассказывает Visual Capitalist со ссылкой на данные Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC).

Какие страны имеют крупнейшие туристические экономики мира

США остаются самой большой туристической экономикой мира с показателем $2,36 трлн в 2024 году.

Этому способствуют развитый внутренний туризм, инфраструктура, а также всемирно известные туристические направления — Нью-Йорк (8-е место в мире по посещаемости), Лас-Вегас и национальные парки.

Китай занял второе место с туристическим вкладом в $1,3 трлн, ведь в стране развивают как внутренний, так и международный туризм.

По прогнозу WTTC, в течение следующего десятилетия Китай может подняться на первое место.

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Среди ключевых драйверов — рост доходов среднего класса, развитие туризма, ослабление визовых ограничений и внедрение возврата налогов за покупки.

К десятке лидеров попали и пять европейских стран: Германия, Великобритания, Франция, Италия и Испания.

Все эти страны имеют богатое культурное наследие, а также развитое железнодорожное и авиасообщение.

ТОП-10 стран с крупнейшими туристическими экономиками мира:

США — $2 360 млрд;

Китай — $1 300 млрд;

Германия — $487,6 млрд;

Япония — $297 млрд;

Великобритания — $295,2 млрд;

Франция — $264,7 млрд;

Мексика — $261,6 млрд;

Индия — $231,6 млрд;

Италия — $231,3 млрд;

Испания — $227,9 млрд.

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