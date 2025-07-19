Какие страны готовы платить за переезд — Finance.ua

Какие страны готовы платить за переезд
Некоторые страны стремятся поощрить новых жителей, предлагая финансовую поддержку при переезде. Это позволяет восстановить малонаселенные регионы, привлечь молодежь и бизнес, а также восполнить дефицит кадров.
Издание visitworld. today рассказывает, какие страны платят за переезд в 2025 году.
Почему страны платят за переезд
Старение населения, переезд молодежи в мегаполисы, кадровый кризис, потребность в восстановлении экономики — все это способствует тому, чтобы правительства страны искали способы стимулирования для переезда новых жителей
Деньги дают стимул — чтобы заселить малые города, острова или села, создать новые рабочие места и поддержать развитие инфраструктуры.
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Однако существуют условия получения выплат. Например, некоторые страны предлагают купить жилье за символическую сумму с условием проживания и ремонта, или новые жители должны иметь профессиональное образование или запустить бизнес.
Страны, которые платят за переезд в 2025 году
- Австрия. Программа «Красная-белая-красная карта» — получение визы с долгосрочным проживанием, помощь с документами и жильем для квалифицированных специалистов;
- Остров Сарк (Великобритания) — единовременная выплата $20 тыс. и годовая виза для новых жителей. Также за переезд в Великобританию учителям физики и языков предлагают до 10 тысяч. фунтов стерлингов;
- Эстония — предоставляет до $50 тыс. финансирования релацирующимся стартапам, а также предлагает упрощенную визовую поддержку для предпринимателей;
- Остров Антикитера (Греция) — предлагают бесплатное жилье новичкам, землю и ежемесячную стипендию 500 евро в течение первых трех лет;
- Ирландия — гранты на бизнес на сотни тысяч евро. Условия — создать рабочие места и достичь определенного объема выручки;
- Италия (регионы Апулия, Абруццо, Калабрия) — выплаты до 44 тыс. евро и ежемесячные доплаты до 1000 евро в течение нескольких лет;
- Испания — 10 тыс. евро для молодежи, бизнесменам — финансирование до 50 тыс. евро за переезд в малые города;
- М. Альбинен (Швейцария) — до 25 тыс. франков при условии проживания 10 лет для новых жителей до 45 лет;
- Провинция Саскачеван (Канада) — выплаты в течение 7 лет до 20 тыс. канадских долларов выпускникам, которые будут там проживать и учиться;
- США. Программы стимулирования в отдельных штатах. В частности, в Аляске ежегодно выплачивают дивиденды (около $3200), а в Айове и Канзасе предлагают пособие на жилье;
- Чили. Программа Start-Up Chile — до $300 тыс. предпринимателям на создание бизнеса;
- Япония. Программа регионального возрождения — $10 тыс. на переезд в сельскую местность;
- Новая Зеландия — 10 тыс. новозеландских долларов учителям средней школы и упрощенный процесс получения резидентства;
- Маврикий — до 20 тыс. рупий (≈430 долларов) финансирования для стартапов, а также компенсация затрат на оплату труда местных сотрудников.
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