Какие страны готовы платить за переезд — Finance.ua

Какие страны готовы платить за переезд Сегодня 12:08 — Мир

Какие страны готовы платить за переезд

Некоторые страны стремятся поощрить новых жителей, предлагая финансовую поддержку при переезде. Это позволяет восстановить малонаселенные регионы, привлечь молодежь и бизнес, а также восполнить дефицит кадров.

Издание visitworld. today рассказывает , какие страны платят за переезд в 2025 году.

Почему страны платят за переезд

Старение населения, переезд молодежи в мегаполисы, кадровый кризис, потребность в восстановлении экономики — все это способствует тому, чтобы правительства страны искали способы стимулирования для переезда новых жителей

Деньги дают стимул — чтобы заселить малые города, острова или села, создать новые рабочие места и поддержать развитие инфраструктуры.

Однако существуют условия получения выплат. Например, некоторые страны предлагают купить жилье за символическую сумму с условием проживания и ремонта, или новые жители должны иметь профессиональное образование или запустить бизнес.

Страны, которые платят за переезд в 2025 году

Австрия. Программа «Красная-белая-красная карта» — получение визы с долгосрочным проживанием, помощь с документами и жильем для квалифицированных специалистов;

Программа «Красная-белая-красная карта» — получение визы с долгосрочным проживанием, помощь с документами и жильем для квалифицированных специалистов; Остров Сарк (Великобритания) — единовременная выплата $20 тыс. и годовая виза для новых жителей. Также за переезд в Великобританию учителям физики и языков предлагают до 10 тысяч. фунтов стерлингов;

— единовременная выплата $20 тыс. и годовая виза для новых жителей. Также за переезд в Великобританию учителям физики и языков предлагают до 10 тысяч. фунтов стерлингов; Эстония — предоставляет до $50 тыс. финансирования релацирующимся стартапам, а также предлагает упрощенную визовую поддержку для предпринимателей;

— предоставляет до $50 тыс. финансирования релацирующимся стартапам, а также предлагает упрощенную визовую поддержку для предпринимателей; Остров Антикитера (Греция) — предлагают бесплатное жилье новичкам, землю и ежемесячную стипендию 500 евро в течение первых трех лет;

— предлагают бесплатное жилье новичкам, землю и ежемесячную стипендию 500 евро в течение первых трех лет; Ирландия — гранты на бизнес на сотни тысяч евро. Условия — создать рабочие места и достичь определенного объема выручки;

— гранты на бизнес на сотни тысяч евро. Условия — создать рабочие места и достичь определенного объема выручки; Италия (регионы Апулия, Абруццо, Калабрия) — выплаты до 44 тыс. евро и ежемесячные доплаты до 1000 евро в течение нескольких лет;

— выплаты до 44 тыс. евро и ежемесячные доплаты до 1000 евро в течение нескольких лет; Испания — 10 тыс. евро для молодежи, бизнесменам — финансирование до 50 тыс. евро за переезд в малые города;

— 10 тыс. евро для молодежи, бизнесменам — финансирование до 50 тыс. евро за переезд в малые города; М. Альбинен (Швейцария) — до 25 тыс. франков при условии проживания 10 лет для новых жителей до 45 лет;

— до 25 тыс. франков при условии проживания 10 лет для новых жителей до 45 лет; Провинция Саскачеван (Канада) — выплаты в течение 7 лет до 20 тыс. канадских долларов выпускникам, которые будут там проживать и учиться;

— выплаты в течение 7 лет до 20 тыс. канадских долларов выпускникам, которые будут там проживать и учиться; США. Программы стимулирования в отдельных штатах. В частности, в Аляске ежегодно выплачивают дивиденды (около $3200), а в Айове и Канзасе предлагают пособие на жилье;

Программы стимулирования в отдельных штатах. В частности, в Аляске ежегодно выплачивают дивиденды (около $3200), а в Айове и Канзасе предлагают пособие на жилье; Чили. Программа Start-Up Chile — до $300 тыс. предпринимателям на создание бизнеса;

Программа Start-Up Chile — до $300 тыс. предпринимателям на создание бизнеса; Япония. Программа регионального возрождения — $10 тыс. на переезд в сельскую местность;

Программа регионального возрождения — $10 тыс. на переезд в сельскую местность; Новая Зеландия — 10 тыс. новозеландских долларов учителям средней школы и упрощенный процесс получения резидентства;

10 тыс. новозеландских долларов учителям средней школы и упрощенный процесс получения резидентства; Маврикий — до 20 тыс. рупий (≈430 долларов) финансирования для стартапов, а также компенсация затрат на оплату труда местных сотрудников.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.