Самые богатые люди мира лишились 1,4 трлн долларов с начала года, — Bloomberg Сегодня 18:02 — Мир

Самые богатые люди мира лишились 1,4 трлн долларов с начала года, — Bloomberg

С начала 2022 года самые богатые люди в мире потеряли около 1,4 трлн долларов. Больше всех пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг.

Об этом сообщает Bloomberg

Сообщается, что наибольшие потери понесли Цукерберг, а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос. Хотя в предыдущие два года их состояние росло.

В частности, за полгода Цукерберг обеднел более чем вдвое. По подсчетам Bloomberg, он потерял 65,5 млрд долларов, сейчас его состояние оценивается в 60 млрд.

Маск потерял 62 млрд долларов, но по-прежнему остается самым богатым человеком мира. Сейчас его состояние оценивается в 208,5 млрд долл. Вслед за ним идет Безос из 129,6 млрд долларов, лишившийся 63 млрд.

Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился 49 млрд долларов (128,7 млрд), соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин — по 29 и 28 млрд соответственно. Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 23,4 млрд (114,8 млрд), основатель Inditex Амансио Ортега — 20,5 млрд.

Bloomberg отмечает, что небывалый рост состояния богатейших бизнесменов в предыдущие два года был вызван стимулирующими мерами правительств и центральных банков в связи с пандемией COVID-19.

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