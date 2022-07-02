Самые богатые люди мира лишились 1,4 трлн долларов с начала года, — Bloomberg — Finance.ua
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Самые богатые люди мира лишились 1,4 трлн долларов с начала года, — Bloomberg

Мир
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Самые богатые люди мира лишились 1,4 трлн долларов с начала года, — Bloomberg
Самые богатые люди мира лишились 1,4 трлн долларов с начала года, — Bloomberg
С начала 2022 года самые богатые люди в мире потеряли около 1,4 трлн долларов. Больше всех пострадал основатель Facebook Марк Цукерберг.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что наибольшие потери понесли Цукерберг, а также основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и основатель Amazon Джефф Безос. Хотя в предыдущие два года их состояние росло.
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В частности, за полгода Цукерберг обеднел более чем вдвое. По подсчетам Bloomberg, он потерял 65,5 млрд долларов, сейчас его состояние оценивается в 60 млрд.
Маск потерял 62 млрд долларов, но по-прежнему остается самым богатым человеком мира. Сейчас его состояние оценивается в 208,5 млрд долл. Вслед за ним идет Безос из 129,6 млрд долларов, лишившийся 63 млрд.
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Гендиректор Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно лишился 49 млрд долларов (128,7 млрд), соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин — по 29 и 28 млрд соответственно. Основатель Microsoft Билл Гейтс потерял 23,4 млрд (114,8 млрд), основатель Inditex Амансио Ортега — 20,5 млрд.
Bloomberg отмечает, что небывалый рост состояния богатейших бизнесменов в предыдущие два года был вызван стимулирующими мерами правительств и центральных банков в связи с пандемией COVID-19.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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