В Австрии планируют ввести «налог на богатство» — Finance.ua
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В Австрии планируют ввести «налог на богатство»

Сегодня 18:33Мир
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В Австрии планируют ввести «налог на богатство»В Австрии планируют ввести «налог на богатство»
Состояние 5% самых богатых австрийцев должны облагаться налогом, чтобы помочь финансировать увеличение государственных расходов, вызванных пандемией и инфляцией.
Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух, передает Euractiv.
«Теперь те 5%, если это вообще 5%, которые значительно увеличили свое богатство за последние 15 лет, должны внести справедливый вклад, в том числе в управление расходами и преодоление этих кризисов», — сказал он, добавив, что 400 человек в Австрии владеют третью всех активов страны.
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Дополнительные государственные расходы также включают бонус в размере 150 евро для австрийских домохозяйств, предназначенный для противодействия росту цен на энергоносители. Этот бонус, который может быть погашен за счет следующего годового счета за электроэнергию, также будет увеличен, добавил Раух.
Кроме того, скоро должен заработать антиинфляционный пакет. Соответственно, семейное пособие или пособие по безработице будут скорректированы с учетом инфляции.
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В то же время партнер «Зеленых» по коалиции, Консервативная партия, не поддерживает налог на богатство. Либеральная партия NEOS также выступает против этого, называя это «экономическим безумием».
Напомним, уровень инфляции в Австрии в мае составил 8% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем роста с 1975 года.
По материалам: Фінансовий клуб
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