Австрия предлагает создать для Украины новый механизм подготовки к членству в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Австрия предлагает создать для Украины новый механизм подготовки к членству в ЕС

Сегодня 11:12Казна и Политика
92
Австрия предлагает создать для Украины новый механизм подготовки к членству в ЕСАвстрия предлагает создать для Украины новый механизм подготовки к членству в ЕС
Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил о необходимости создания «европейской подготовительной зоны», пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам ЕС.
Такое заявление Негаммер сделал в интервью Kronen Zeitung.
По его словам, это должен быть «промежуточный шаг между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС».
При этом Негаммер утверждает, что поддерживает вступление Украины в ЕС, но выступает против ускоренного вступления. Для этого, по его мнению, нужно «изъять эмоции из текущих дебатов и применить те же стандарты, которые также используются с другими претендентами с Западных Балкан. На мой взгляд, скорое полное присоединение Украины нереально».
Читайте также
Следует отметить, что большинство стран Западных Балкан имеют статус кандидата в члены ЕС, и только две имеют статус «потенциального кандидата»: Косово, а также Босния и Герцеговина. В последнее время появились сообщения о том, что Украине предлагают предоставить только статус потенциального кандидата, однако это вызвало возражения в Киеве, включая беспрецедентное обращение украинских неправительственных организаций к ЕС.
Однако остается непонятным, как предложенный формат связан со статусом кандидата в ЕС, и будет ли он ему предшествовать.
Читайте также
"Нас объединяет одна цель, мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины... Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия прежде всего направлены на прекращение российской захватнической войны. На таком этапе скорое полное вступление в Европейский Союз все равно не может быть актуальным",- объясняет он.
Место для вашей рекламы
Негаммер упоминает об идее президента Франции Эммануэля Макрона о создании «Европейского политического сообщества». По его мнению, тесное и постепенное сотрудничество между ЕС и Украиной возможно в разных сферах, как и предполагалось в предложениях Макрона. С соответствующей инициативой правительство Австрии намерено обратиться к партнерам ЕС.
Напомним, в середине июня Европейская комиссия передаст государствам-членам свое заключение по Украине и ее готовности к статусу кандидата на членство в ЕС. При этом европейские политики не могут прийти к согласию о том, что делать с Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.