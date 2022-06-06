Австрия предлагает создать для Украины новый механизм подготовки к членству в ЕС — Finance.ua

Австрия предлагает создать для Украины новый механизм подготовки к членству в ЕС

Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Австрия предлагает создать для Украины новый механизм подготовки к членству в ЕС

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил о необходимости создания «европейской подготовительной зоны», пребывание в которой позволит Украине и Молдове приблизиться к стандартам ЕС.

Такое заявление Негаммер сделал в интервью Kronen Zeitung

По его словам, это должен быть «промежуточный шаг между сотрудничеством и полным вступлением в ЕС».

При этом Негаммер утверждает, что поддерживает вступление Украины в ЕС, но выступает против ускоренного вступления. Для этого, по его мнению, нужно «изъять эмоции из текущих дебатов и применить те же стандарты, которые также используются с другими претендентами с Западных Балкан. На мой взгляд, скорое полное присоединение Украины нереально».

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Следует отметить, что большинство стран Западных Балкан имеют статус кандидата в члены ЕС, и только две имеют статус «потенциального кандидата»: Косово, а также Босния и Герцеговина. В последнее время появились сообщения о том, что Украине предлагают предоставить только статус потенциального кандидата, однако это вызвало возражения в Киеве, включая беспрецедентное обращение украинских неправительственных организаций к ЕС.

Однако остается непонятным, как предложенный формат связан со статусом кандидата в ЕС, и будет ли он ему предшествовать.

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"Нас объединяет одна цель, мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины... Украина борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия прежде всего направлены на прекращение российской захватнической войны. На таком этапе скорое полное вступление в Европейский Союз все равно не может быть актуальным",- объясняет он.

Негаммер упоминает об идее президента Франции Эммануэля Макрона о создании «Европейского политического сообщества». По его мнению, тесное и постепенное сотрудничество между ЕС и Украиной возможно в разных сферах, как и предполагалось в предложениях Макрона. С соответствующей инициативой правительство Австрии намерено обратиться к партнерам ЕС.

Напомним, в середине июня Европейская комиссия передаст государствам-членам свое заключение по Украине и ее готовности к статусу кандидата на членство в ЕС. При этом европейские политики не могут прийти к согласию о том, что делать с Украиной.

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