В Минобороны призывают ЕС создать трастовый фонд для Украины — Finance.ua
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В Минобороны призывают ЕС создать трастовый фонд для Украины

Сегодня 12:10Казна и Политика
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Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает странам-членам Европейского Союза создать трастовый фонд для Украины.
Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом Резников сказал в рамках участия на международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022.
В частности, он подчеркнул, что следующим шагом оказания помощи Украине от ЕС могло бы быть создание соответствующего трастового фонда.
«Есть государства, например Люксембург, которые готовы инвестировать в безопасность — помогать Украине. Но они не могут, потому что не имеют вооружения, которое нам нужно. Хорошим решением было бы создать трастовый фонд в Европе, и это может быть следующим шагом», — отметил Резников.

Убытки от вторжения россии в Украину

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, полномасштабная война, которую развязала российская федерация, уже нанесла украинской экономике убытки в размере 600 миллиардов долларов. Размер убытков увеличивается с каждым днем войны.
В мае руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказывал, что вскоре будет представлен проект механизма возмещения Украине убытков, нанесенных российской агрессией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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