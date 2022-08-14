Рейтинг городов, где комфортно жить на 1000 долларов — Finance.ua
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Рейтинг городов, где комфортно жить на 1000 долларов

Мир
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Рейтинг городов, где комфортно жить на 1000 долларов
Рейтинг городов, где комфортно жить на 1000 долларов
Из-за стремительного роста цен в мире все больше людей пытаются пересмотреть свой бюджет и сократить статьи расходов. Некоторые даже задумываются над тем, чтобы переехать в более дешевые части мира, пишет Business Insider.
Согласно данным Numbeo, в мире есть 6 городов, где реально и комфортно жить на 1000 долларов или даже меньше в месяц. На этом сайте можно найти расчеты по месячным расходам на жизнь одного человека в городах по всему миру без учета платы за жилье.

Буэнос айрес

В столице Аргентины каждый сможет найти прекрасную еду, интересную ночную жизнь и нескончаемое количество опций, связанных с культурой. Кроме того, это один из самых дешевых городов в этом рейтинге, поскольку здесь расходы на жизнь и жилье в центре составляют около 730 долларов в месяц.

Сантьяго

Этот город в Чили предлагает переплетение разнообразных культур, прекрасную панораму на Анды и относительно невысокую стоимость жизни. Например, примерно 35% жителей этой страны в Южной Америке живет именно в столице.
В Сантьяго 1000 долларов достаточно, чтобы жить вблизи центра города и покрывать необходимые расходы. В этом городе также расположены многие музеи и два из трех топовых университетов Латинской Америки.
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София

Столица Болгарии хорошо известна в мире как город для вечеринок. Однако этот европейский город может предложить гораздо больше — от красивых церквей и соборов, богатой истории до невероятной горной местности.
По данным Numbeo, уровень качества жизни в Софии сравним с Парижем, Франция. Однако стоимость проживания в столице Болгарии в разы меньше. Здесь 1000 долларов в месяц достаточно и на жилье, и на другие статьи расходов.

Бурса

Этот турецкий город занимает 4 строчку по величине в стране. Его часто выделяют из-за многочисленных парков и садов. Привлекают сюда людей и известные горы Улудаг. В целом бюджет на жилье недалеко от центральной части города и покрытие всех расходов на жизнь составит около 650 долларов в месяц.

Монтерей

Мексиканский Монтерей имеет репутацию самого прогрессивного города в северной части страны. Кроме того, это один из важнейших индустриальных центров Мексики. В общем, на жизнь каждый месяц здесь нужно:
  • Квартира с одной спальней за пределами центра города и расходы на проживание обойдутся человеку примерно в 900 долларов.
  • Если речь идет о жилье в центре, то общая сумма расходов вырастет до 1100 долларов на 30 дней.
Город Монтерей, где проживает чуть больше 1 миллиона человек, уже опередил по индексу качества жизни французский Париж и итальянский Милан.
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Кейптаун

В этот рейтинг также вошла одна из столиц Южной Африки. Здесь реально тратить за месяц 1000 долларов. Речь идет о варианте жилья с одной спальней за пределами центральной части города, а также с учетом расходов на жизнь.
Однако если есть желание жить в центре Кейптауна, тогда придется рассчитывать на бюджет примерно в 1250 долларов. Город также предлагает безумно красивую природу и прекрасные погодные условия.
По материалам:
Телеканал 24
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