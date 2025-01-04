Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году — Finance.ua

Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году
Специалисты определили 15 туристических мест, которых рекомендуют избегать в 2025 году.
Рейтинг мест, которых следует избегать, составил путеводитель Fodor's Travel, рассказывает Express.
Куда не следует ехать в 2025 году
Некоторые из направлений включают Италию, Испанию, Шотландию и Португалию. А также такие популярные направления, как Индонезия и Токио.
Эксперты объяснили, что эти места популярны не зря — они красивы и имеют культурное значение.
Но сейчас они буквально «сгибаются под тяжестью собственной славы».
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Дело в том, что туристов по этим направлениям стало слишком много.
Авторы путеводителя отмечают, что некоторые из этих мест настолько переполнены туристами, что сложно ориентироваться даже в главных достопримечательностях.
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Кроме того, высокий спрос влечет за собой резкий рост стоимости жизни для местных жителей.
Куда не стоит ехать в следующем году:
- Бали, Индонезия;
- Барселона и Майорка, Испания;
- Канарские острова;
- Венеция, Италия;
- Агридженто, Сицилия, Италия;
- Лиссабон, Португалия;
- Самуи, Таиланд;
- Британские Виргинские острова;
- Керала, Индия;
- Киото и Токио, Япония;
- Оахака, Мексика;
- Северное побережье Шотландии «North Coast 500».
Напомним, эксперты назвали самые желанные среди туристов страны мира и Европы. Чтобы определить победителей рейтинга, журнал о путешествиях Wanderlust опросил 168 тысяч путешественников по всему миру.
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