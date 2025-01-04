Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году

Мир
96
Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году
Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году, Фото: freepik
Специалисты определили 15 туристических мест, которых рекомендуют избегать в 2025 году.
Рейтинг мест, которых следует избегать, составил путеводитель Fodor's Travel, рассказывает Express.

Куда не следует ехать в 2025 году

Некоторые из направлений включают Италию, Испанию, Шотландию и Португалию. А также такие популярные направления, как Индонезия и Токио.
Читайте также
Эксперты объяснили, что эти места популярны не зря — они красивы и имеют культурное значение.
Но сейчас они буквально «сгибаются под тяжестью собственной славы».

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Дело в том, что туристов по этим направлениям стало слишком много.
Авторы путеводителя отмечают, что некоторые из этих мест настолько переполнены туристами, что сложно ориентироваться даже в главных достопримечательностях.
Читайте также
Кроме того, высокий спрос влечет за собой резкий рост стоимости жизни для местных жителей.
Куда не стоит ехать в следующем году:
  • Бали, Индонезия;
  • Барселона и Майорка, Испания;
  • Канарские острова;
  • Венеция, Италия;
  • Агридженто, Сицилия, Италия;
  • Лиссабон, Португалия;
  • Самуи, Таиланд;
  • Британские Виргинские острова;
  • Керала, Индия;
  • Киото и Токио, Япония;
  • Оахака, Мексика;
  • Северное побережье Шотландии «North Coast 500».
Напомним, эксперты назвали самые желанные среди туристов страны мира и Европы. Чтобы определить победителей рейтинга, журнал о путешествиях Wanderlust опросил 168 тысяч путешественников по всему миру.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.