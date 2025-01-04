Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году — Finance.ua

Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году Сегодня 20:18 — Мир

Эксперты назвали 15 туристических мест, которых лучше избегать в 2025 году, Фото: freepik

Специалисты определили 15 туристических мест, которых рекомендуют избегать в 2025 году.

Рейтинг мест, которых следует избегать, составил путеводитель Fodor's Travel, рассказывает Express.

Куда не следует ехать в 2025 году

Некоторые из направлений включают Италию, Испанию, Шотландию и Португалию. А также такие популярные направления, как Индонезия и Токио.

Эксперты объяснили, что эти места популярны не зря — они красивы и имеют культурное значение.

Но сейчас они буквально «сгибаются под тяжестью собственной славы».

Дело в том, что туристов по этим направлениям стало слишком много.

Авторы путеводителя отмечают, что некоторые из этих мест настолько переполнены туристами, что сложно ориентироваться даже в главных достопримечательностях.

Кроме того, высокий спрос влечет за собой резкий рост стоимости жизни для местных жителей.

Куда не стоит ехать в следующем году:

Бали, Индонезия;

Барселона и Майорка, Испания;

Канарские острова;

Венеция, Италия;

Агридженто, Сицилия, Италия;

Лиссабон, Португалия;

Самуи, Таиланд;

Британские Виргинские острова;

Керала, Индия;

Киото и Токио, Япония;

Оахака, Мексика;

Северное побережье Шотландии «North Coast 500».

Напомним, эксперты назвали самые желанные среди туристов страны мира и Европы. Чтобы определить победителей рейтинга, журнал о путешествиях Wanderlust опросил 168 тысяч путешественников по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

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