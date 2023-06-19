Эксперт спрогнозировал, когда изменятся цены на аренду квартир в Киеве — Finance.ua
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Эксперт спрогнозировал, когда изменятся цены на аренду квартир в Киеве

Недвижимость
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Эксперт спрогнозировал, когда изменятся цены на аренду квартир в Киеве
Эксперт спрогнозировал, когда изменятся цены на аренду квартир в Киеве
Цены на аренду жилья в Киеве могут увеличиться на 10−15%. Подорожание ожидается в середине августа.
Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины. Он отметил, что в апреле и мае аренда подорожала на 10%.
По прогнозу, в июне и июле никаких изменений стоимости аренды жилья в столице не ожидается. Пока ситуация на рынке стабильная, поэтому никаких предпосылок для резких колебаний нет.
«Как и ожидалось, весной цены немного поднялись. Изменение в диапазоне где-то 10%, начиная с апреля было повышение. Что касается июня-июля, то, вероятно, не будет каких-либо изменений. Все стабильно сейчас более-менее, нет предпосылок для изменений. А вот в середине августа уже, думаю, ощутим повышение. Но оно будет несущественным — до 10−15% к осени», — подытожил Пита.
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Ранее эксперт рассказывал, что несмотря на целую серию обстрелов Киева страной-террористом россией в мае, приоритеты арендаторов при выборе жилья не изменились. Единственное условие, которое остается, — наличие бомбоубежища неподалеку.
«Не изменились приоритеты. По большому счету приоритеты зависели от блекаута больше. Но сейчас в этом плане все стабильно, все-таки ПВО работает. Нет уже таких условий, чтобы газ был, а также этажность уже не так учитывается. Но это пока. Не знаю, что будет дальше, потому что эти обстрелы хаотичны. Укрытие остается условием, чтобы было рядом, недалеко, а остальное — не так значительно», — сказал он.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на май средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 16 438 грн, что на 3% больше апреля и на 17% меньше февраля прошлого года;
  • определенное увеличение стоимости аренды наблюдается в Киевской области — на 17% по сравнению с апрелем этого года. В мае средняя стоимость однокомнатной квартиры в области составляет 8534 грн;
  • во Львовской области в мае наблюдается падение цены на 4% по сравнению с апрелем. В среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры — 15 285 грн.
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По материалам:
Обозреватель
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