Средние цены на аренду жилья в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Средние цены на аренду жилья в Украине (инфографика)

Личные финансы
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Средние цены на аренду жилья в Украине (инфографика)
Средние цены на аренду жилья в Украине (инфографика)
На рынке аренды в конце весны наблюдалось уменьшение предложений в столичном регионе и Черкасской области.
Об этом свидетельствуют данные Dim.Ria.
На Киевщине в мае по сравнению с апрелем этого года фиксируется уменьшение предложений аренды на 1%. Больше новых предложений на Волыни и Житомирщине.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria

Цены

По состоянию на май, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 16 438 грн, что на 3% больше апреля и на 17% меньше февраля прошлого года.
Определенное увеличение стоимости аренды наблюдается в Киевской области — на 17% по сравнению с апрелем этого года. В мае средняя стоимость однокомнатной квартиры в области составляет 8534 грн.
Во Львовской области в мае наблюдается падение цены на 4% по сравнению с апрелем. В среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры — 15 285 грн.
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
Инфографика: Dim. Ria
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По материалам:
Finance.ua
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