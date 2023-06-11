Средние цены на аренду жилья в Украине (инфографика) — Finance.ua

Средние цены на аренду жилья в Украине (инфографика) Сегодня 08:15 — Личные финансы

Средние цены на аренду жилья в Украине (инфографика)

На рынке аренды в конце весны наблюдалось уменьшение предложений в столичном регионе и Черкасской области.

Об этом свидетельствуют данные Dim.Ria

На Киевщине в мае по сравнению с апрелем этого года фиксируется уменьшение предложений аренды на 1%. Больше новых предложений на Волыни и Житомирщине.

Инфографика: Dim. Ria

Цены

По состоянию на май, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве — 16 438 грн, что на 3% больше апреля и на 17% меньше февраля прошлого года.

Определенное увеличение стоимости аренды наблюдается в Киевской области — на 17% по сравнению с апрелем этого года. В мае средняя стоимость однокомнатной квартиры в области составляет 8534 грн.

Во Львовской области в мае наблюдается падение цены на 4% по сравнению с апрелем. В среднем стоимость аренды однокомнатной квартиры — 15 285 грн.

Инфографика: Dim. Ria

Инфографика: Dim. Ria

Инфографика: Dim. Ria

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.