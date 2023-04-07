Эксперт рассказала, на какие специальности в ближайшие 2-3 года будет наибольший спрос — Finance.ua
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Эксперт рассказала, на какие специальности в ближайшие 2-3 года будет наибольший спрос

Личные финансы
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Эксперт рассказала, на какие специальности в ближайшие 2-3 года будет наибольший спрос
Эксперт рассказала, на какие специальности в ближайшие 2-3 года будет наибольший спрос
В ближайшие 2-3 года для восстановления разрушенной инфраструктуры больше всего потребуются специалисты в строительной сфере: строители, проектировщики, архитекторы, а также специалисты в сфере энергетики.
Об этом в интервью Укринформу сообщила заместитель директора Киевского городского центра занятости Людмила Мушинская.
«В частности, будет спрос на слесарей, электриков, сварщиков и столяров. Не меньший спрос будет на инженеров — как для сферы строительства, машиностроения, так и военного направления», — сказала она.
Кроме того, по словам Мушинской, уже существует потребность в медицинских работниках — как во врачах разных специализаций, так и в квалифицированных медицинских сестрах, младшем медицинском персонале. Ожидается, что значительный спрос также будет на реабилитологов, психологов, психотерапевтов для поддержки вернувшихся с войны военных и людей после деоккупации территорий или просто психологически истощенных из-за войны.
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«Также для восстановления Украины нужны будут специалисты в сфере логистики, например водители-дальнобойщики. Не остановит свое развитие и ІТ-сфера. Программисты все больше требуются во всех отраслях экономики и безопасности страны. Всегда будут нужны также работники коммунальной сферы, которые делают наш город лучше», — рассказала заместитель директора Киевского городского центра занятости.

Справка Finance.ua:

  • В марте украинцы зарегистрировали 24,7 тысячи ФЛП и 3,5 тысячи компаний. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украине появилось более 200 тысяч новых ФЛП.
  • 60% опрошенных назвали самым важным для пострадавших общин восстановление предприятий и рабочих мест, 55% — восстановление повреждений, 41% — финансовую поддержку населения. По словам участников исследования, они хотят обеспечить себе будущее, хотят работать, жить и воспитывать своих детей в Украине, и это для них важнее одноразовых финансовых выплат.
  • Кроме этого, 37% респондентов отмечают важность медицинской и гуманитарной помощи, 23% считают необходимым воплощение программ поддержки развития детей, 21% — программ по психосоциальной поддержке.

Работа без опыта и образования: поиски во время войны

По материалам:
Укрінформ
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