Эксперт рассказал, повлияет ли «черная пятница» на курсы валют — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт рассказал, повлияет ли «черная пятница» на курсы валют

Валюта
67
Эксперт рассказал, повлияет ли «черная пятница» на курсы валют
Эксперт рассказал, повлияет ли «черная пятница» на курсы валют
Распродажи в магазинах в конце ноября на курс доллара существенно не повлияют. В то же время во время рождественских праздников расходы украинцев будут больше, что может отразиться на наличном валютном рынке.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
«Сезон „черной пятницы“ вряд ли существенно повлияет на рынок валют», — сказал он.
По его словам, во-первых, курсовые отметки на наличном рынке формируются с учетом курса межбанка с добавлением определенного процента (в среднем 1−1,5%) к межбанковскому курсу.

Бесплатная валютная рассылка Finance.ua 🤑

Лесовой напомнил, что на безналичном рынке действует режим «управляемой гибкости» с частыми изменениями текущих курсов, которые зависят от спроса и предложения. «Однако регулятор своевременно принимает меры, чтобы избежать каких-либо кризисных явлений. Другими словами, наличный рынок не слишком оторван от межбанка», — добавил он.
Во-вторых, отметил эксперт, «черная пятница» не слишком уж весомый пример для «сумасшедшего» всплеска обменных операций на наличном рынке.
Читайте также
«В отличие от предпраздничных периодов, когда обычно часть граждан может обменять какие-то валютные сбережения для приготовлений к празднику (это происходит в основном на Рождество, Новый год и Пасху), „черная пятница“ затрагивает незначительное количество граждан, имеющих финансовую возможность приобрести что-то по более выгодной цене. Насколько это массовое явление, это большой вопрос особенно во время войны», — сказал Лесовой.
Он предположил, что накануне рождественских праздников предложение на наличном рынке может незначительно возрасти (на 10−15%). И соответственно на время может несколько сократиться разница между безналичным и наличным курсами (до 1,0−0,7%).
Читайте также

Черная пятница 2023

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.