Эксперт рассказал, повлияет ли «черная пятница» на курсы валют — Finance.ua

Эксперт рассказал, повлияет ли «черная пятница» на курсы валют
Распродажи в магазинах в конце ноября на курс доллара существенно не повлияют. В то же время во время рождественских праздников расходы украинцев будут больше, что может отразиться на наличном валютном рынке.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.
«Сезон „черной пятницы“ вряд ли существенно повлияет на рынок валют», — сказал он.
По его словам, во-первых, курсовые отметки на наличном рынке формируются с учетом курса межбанка с добавлением определенного процента (в среднем 1−1,5%) к межбанковскому курсу.
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Лесовой напомнил, что на безналичном рынке действует режим «управляемой гибкости» с частыми изменениями текущих курсов, которые зависят от спроса и предложения. «Однако регулятор своевременно принимает меры, чтобы избежать каких-либо кризисных явлений. Другими словами, наличный рынок не слишком оторван от межбанка», — добавил он.
Во-вторых, отметил эксперт, «черная пятница» не слишком уж весомый пример для «сумасшедшего» всплеска обменных операций на наличном рынке.
«В отличие от предпраздничных периодов, когда обычно часть граждан может обменять какие-то валютные сбережения для приготовлений к празднику (это происходит в основном на Рождество, Новый год и Пасху), „черная пятница“ затрагивает незначительное количество граждан, имеющих финансовую возможность приобрести что-то по более выгодной цене. Насколько это массовое явление, это большой вопрос особенно во время войны», — сказал Лесовой.
Он предположил, что накануне рождественских праздников предложение на наличном рынке может незначительно возрасти (на 10−15%). И соответственно на время может несколько сократиться разница между безналичным и наличным курсами (до 1,0−0,7%).
Черная пятница 2023
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