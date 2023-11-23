Что будет с курсом валют на следующей неделе: прогноз банкира — Finance.ua

Что будет с курсом валют на следующей неделе: прогноз банкира Сегодня 15:04 — Валюта

Что будет с курсом валют на следующей неделе: прогноз банкира

На следующей неделе, с 27 ноября по 3 декабря, имеющиеся тренды валютного рынка не изменятся.

Как рассказал начальник департамента казначейства «Глобус Банка» Тарас Лесовой, если спрос будет превалировать над предложением, то НБУ будет активно вмешиваться путем валютных интервенций.

«Из-за насыщения спроса НБУ может предоставить больше свободы межбанку, уменьшая объемы валютных интервенций, как это было в середине ноября, когда валютные вливания на межбанк были сокращены более чем на треть (175 млн долл.) по сравнению с первой неделей ноября. С учетом этого, вполне вероятно, что основные показатели валютного рынка останутся без существенных изменений», — сказал эксперт.

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По его словам, на безналичном рынке разница между курсами покупки и продажи будет едва заметна: до 0,1 грн, а текущие (ежедневные) колебания будут в пределах 0,1−0,2 грн.

На наличном рынке курсовые пределы допустимых колебаний будут в пределах предыдущих 2−3 недель: 37−38 грн/долл. и 39−41 грн/евро, а ежедневные изменения, как и спред (разница между курсами купли и продажи), будут на уровне 0,3−0,5 грн.

Среди главных причин доминирования предложения спроса банкир выделяет введение «конвертационных депозитов» и увеличение лимита на приобретение валюты с ее обязательным размещением на депозитах, а также сокращение спроса на безналичную валюту.

«Стоит также заметить, что со временем ажиотаж на приобретение валюты несколько утих: все, кто хотел приобрести себе валюту в „сохран“, это сделали. Резюмируя, можем заключить, что на следующей неделе вряд ли ситуация изменится каким-то глобальным образом: понимаем, что рынку присущ период инерции и других причин для того, чтобы чаши спроса и предложения качнулись в сторону спроса, пока нет», — сказал Лесовой.

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УНІАН По материалам:

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