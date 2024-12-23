Эксперт рассказал, когда в 2024 году закрывалось больше всего ФЛП — Finance.ua

Эксперт рассказал, когда в 2024 году закрывалось больше всего ФЛП Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Эксперт рассказал, когда в 2024 году закрывалось больше всего ФЛП

Самое масштабное закрытие ФЛП в 2024 году произошло в марте этого года, а не после подписания закона о повышении налогов.

Об этом в эфире «Громадське радіо» рассказал профессор Киевской школы экономики президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник.

Как сообщала аналитическая платформа «Опендатабот», с момента подписания закона о повышении налогов в Украине прекратил деятельность 22 521 ФЛП. В день подписания закона 2332 ФЛП решили закрыться. В среднем в день закрывается 700 предпринимателей, говорят аналитики. Итого с начала года работу прекратили 254 288 предпринимателей.

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При этом Колесник не спешит увязывать закрытие предпринимательской деятельности с повышением налогов. Это могут быть другие факторы. Например, больше всего закрытых ФЛП было в марте этого года, а не после подписания соответствующего закона, добавляет специалист. В общем же тенденция такова, что осенью 2024-го начало закрываться на 10% больше ФЛП, чем обычно.

Также профессор Киевской школы экономики добавляет, что предприниматели еще открываются. По состоянию на конец августа 2024-го открыли уже 193 000 ФЛП. А экономист Олег Гетьман прогнозирует, что по итогам года открытых ФЛП будет ориентировочно на 40 000 больше, чем закрытых.

«Причина, по которой люди закрывают или открывают физических лиц предпринимателей, может быть разной. Так, например, военнослужащие, которые были ФОП, призванными в армию, могут закрывать своих физических лиц предпринимателей. На момент мобилизации они, возможно, не потребуются. И вот нужно найти еще целый набор факторов и посмотреть, что, например, увеличенное закрытие частных предпринимателей с этим (повышением налогов. — Ред.) действительно дополнительно не связано», — говорит президент CFO Club Ukraine.

Колесник рассказывает, что повышение налогов для ФЛП приведет к тому, что операционное пространство для ведения бизнеса сожмется. Ведь предприниматель работает в рамках спроса на рынке и точки безубыточности, то есть минимального объема работ, которые он должен выполнить. Повышение налогов поднимает точку безубыточности.

При этом экономист не может однозначно сказать, приведет ли такое действие к увеличению доходов в государственный бюджет или уменьшению.

«Изменения в налогообложении, очевидно, на разных отраслях, на разных рынках, где работают частные предприниматели, будут приводить к изменению спроса и предложения. Кто-то сможет поднять цену адекватную для поднятия налогов в определенных отраслях, кто-то не сможет этого сделать. И повышение цены еще не значит, что эти люди выиграют. Потому что, с другой стороны, спрос при поднятии цен также соответствующим образом реагирует — уменьшает или увеличивает свою величину. Поэтому только очень детальное количественное исследование могло бы установить, сколько потеряли на повышении налогов одна и другая сторона — государство и общество, и предпринимателей как часть этого общества. К сожалению, точно это посчитать мы сможем только после того, как изменения законодательства произойдут, и если будут собраны определенные цифры, которые будут связаны с изменениями поступлений в бюджет», — комментирует специалист.

Напомним, закон о повышении налогов предусматривает:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%, кроме военных;

военный сбор в размере 1% от дохода для ФЛП 3 группы;

военный сбор для ФЛП-плательщиков единого налога 1, 2 и 4 групп на уровне 10% минимальной зарплаты;

налог на прибыль предприятий для небанковских финансовых учреждений на уровне 25%;

ежемесячная подача отчетности НДФЛ (для экономического бронирования);

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

Громадське радіо По материалам:

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