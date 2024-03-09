Эксперт рассказал, какие условия необходимы для развития банковской системы в 2024 году — Finance.ua

Эксперт рассказал, какие условия необходимы для развития банковской системы в 2024 году Сегодня 13:23

Эксперт рассказал, какие условия необходимы для развития банковской системы в 2024 году

Развитие банковской системы в 2024 году возможно только в условиях системной и достаточной макрофинансовой поддержки, которая фактически покроет большую часть расходов государственного бюджета.

Такое мнение высказал Сергей Мамедов, глава правления Глобус Банка

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По словам банкира, согласно финансовым расчетам, в январе и феврале Украина должна получить до 6 млрд долларов. Денежные средства должны были бы направить на покрытие дефицита бюджета.

Однако по данным Министерства финансов Украины, было получено около 1,2 млрд долларов. Из них 390 млн долларов передала Япония и 760 млн долларов было получено в рамках проекта Всемирного банка PEACE in Ukraine (гранты от правительства Японии на $465 млн и правительства Норвегии на $295 млн).

Эксперт говорит, что хотя макрофинансовая поддержка оказывает лишь опосредованное влияние на банковский сектор, однако она очень важна для стабильности национальной валюты, а значит, и для развития депозитных и кредитных программ.

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«Январь и февраль оказались достаточно „нервными“ не только из-за недополученных средств от международных партнеров, которые заранее „вписаны“ в бюджет, но еще и потому, что отсутствие системы внешнего финансирования усиливает давление на национальную валюту, что в свою очередь отражается на валютном рынке, на депозитных и кредитных программах», — подчеркнул он.

Сколько помощи получит бюджет в 2024 году

Мамедов прогнозирует, что, учитывая уже обнародованную информацию по состоянию на начало марта, ожидаемый объем макрофина в 2024 году может достичь $36 млрд.

свыше $5 млрд от Японии;

гранты Всемирного банка на $760 млн;

€18 млрд (эквивалент $19,4 млрд), предусмотренных 4-летней программой поддержки от ЕС;

новый транш от МВФ на $900 млн.

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Кроме того, ожидается, что в программе финансирования от США на $61 млрд финансовая поддержка экономики Украины составит $9,6 млрд ($7,9 млрд — прямое финансирование бюджета Украины).

«Можно считать, что в 2024 году объем международной помощи окончательно решит вопрос покрытия расходов госбюджета, а значит, ситуация в экономике и в банковском секторе в частности будут совпадать с общими прогнозами и ожиданиями», — подчеркнул эксперт.

Банкир убежден, что уже к концу марта ситуация с получением международной финпомощи станет более или менее обозримой, поэтому есть все шансы, что поступления от партнеров будут своевременными и в необходимом объеме, что положительно повлияет на экономику и национальную валюту.

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