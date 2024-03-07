Какие прибыли получили банки в январе 2024 года (инфографика) — Finance.ua
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Какие прибыли получили банки в январе 2024 года (инфографика)

Фондовый рынок
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Какие прибыли получили банки в январе 2024 года (инфографика)
Какие прибыли получили банки в январе 2024 года (инфографика)
Как сообщает НБУ, банки Украины за январь 2024 года получили 16,762 млрд гривен прибыли после налогообложения.
Какие прибыли получили банки в январе 2024 года (инфографика)
Первое место у ПриватБанка. На втором и третьем местах государственные Ощадбанк (1,556 млрд гривен) и Укрэксимбанк (1,061 млрд гривен). Четвертое занял банк из иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 1,054 млрд гривен. Пятое — государственный Укргазбанк — 0,940 млрд гривен.
Ранее в Фонде гарантирования объяснили, почему в начале года украинцы забирали деньги из банков. Отток вкладов, который в последнее время обсуждали в медиапространстве, не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением, характерным для этого периода и в предыдущие годы. Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

Объемы гривневых депозитов в 2023 году

Объемы гривневых средств физических лиц выросли на 7.3% за IV квартал и на 20.5% за год. Темпы прироста в течение квартала ускорялись, заметнее всего — в декабре за счет сезонного поступления зарплат и премий. Годовой темп прироста срочных депозитов населения в гривне стал рекордным более чем десять лет — 37.2% Самые высокие притоки средств наблюдались в государственных и частных банках — более 20% за квартал.

Справка Finance.ua:

  • по состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 55 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 665,6 млрд гривен);
  • уровень долларизации депозитов снижался шестой квартал подряд (до 31,5%) за счет более активного прироста гривневых средств. В конце года снятие части валютных ограничений повлекло за собой сокращение спроса на покупку валюты для вложения на срочные депозиты.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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