Международные резервы Украины в феврале сократились: Нацбанк назвал причины — Finance.ua

Международные резервы Украины в феврале сократились: Нацбанк назвал причины Сегодня 21:01 — Казна и Политика

Международные резервы Украины в феврале сократились: Нацбанк назвал причины

По состоянию на 1 марта 2024 г. международные резервы Украины составили $37 052,0 млн. В феврале они снизились на 3,8%.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Почему сократились резервы

Регулятор объясняет, что такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров.

Факторы, определившие динамику международных резервов в феврале

1. Операции Нацбанка на валютном рынке.

Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $1 540,6 млн и выкупил в резервы $31,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в феврале составила $1 508,7 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.

2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 336,2 млн. Из этой суммы:

$523,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

$514,4 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;

$295,0 млн — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк;

$3,2 млн — кредитные средства Всемирного банка под гарантию Испании.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $1 129,5 млн, из которых:

$796,7 млн ​​- обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$275,1 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$57,7 млн ​​- уплата долга перед другими международными кредиторами.

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Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379,0 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В феврале, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $199,5 млн.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.

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