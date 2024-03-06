Международные резервы Украины в феврале сократились: Нацбанк назвал причины — Finance.ua

Международные резервы Украины в феврале сократились: Нацбанк назвал причины
По состоянию на 1 марта 2024 г. международные резервы Украины составили $37 052,0 млн. В феврале они снизились на 3,8%.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Почему сократились резервы
Регулятор объясняет, что такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, частично компенсированными поступлениями от международных партнеров.
Факторы, определившие динамику международных резервов в феврале
1. Операции Нацбанка на валютном рынке.
Национальный банк в соответствии с балансовыми данными продал на валютном рынке $1 540,6 млн и выкупил в резервы $31,9 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в феврале составила $1 508,7 млн, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с январем.
2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $1 336,2 млн. Из этой суммы:
- $523,6 млн — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
- $514,4 млн — грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк;
- $295,0 млн — грантовые средства от Норвегии, поступившие через Всемирный банк;
- $3,2 млн — кредитные средства Всемирного банка под гарантию Испании.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $1 129,5 млн, из которых:
- $796,7 млн - обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $275,1 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $57,7 млн - уплата долга перед другими международными кредиторами.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $379,0 млн.
3. Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В феврале, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $199,5 млн.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.
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