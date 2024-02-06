Международные резервы составили 38,5 млрд дол. США по состоянию на начало февраля — Finance.ua

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Международные резервы составили 38,5 млрд дол. США по состоянию на начало февраля

Казна и Политика
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Международные резервы составили 38,5 млрд дол. США по состоянию на начало февраля
Международные резервы составили 38,5 млрд дол. США по состоянию на начало февраля
По состоянию на 1 февраля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 38 525,0 млн дол. США. В январе они снизились на 4,9%.
Об этом сообщил НБУ.
Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами международной помощи.
В целом в январе 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.
  • Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины
НБУ, в соответствии с балансовыми данными, продал на валютном рынке 2 549,1 млн дол. США и выкупил в резервы 16,0 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в январе составила 2 533,1 млн дол. США, снизившись на 29% по сравнению с декабрем.
  • Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 898,9 млн дол. США. Из этой суммы:
  • 512,1 млн дол. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);
  • 386,8 млн дол. США — заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн дол. США, из которых:
  • 368,5 млн дол. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • 69,6 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • 3,5 млн дол. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.
  • В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)
В январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 86,3 млн дол. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта
Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и обнародуются ежемесячно:
  • не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, — предварительные данные;
  • не позднее 21 дня месяца, следующего за отчетным, — уточненные данные.

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По материалам:
Finance.ua
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