Международные резервы составили 38,5 млрд дол. США по состоянию на начало февраля — Finance.ua

Международные резервы составили 38,5 млрд дол. США по состоянию на начало февраля Сегодня 17:00 — Казна и Политика

Международные резервы составили 38,5 млрд дол. США по состоянию на начало февраля

По состоянию на 1 февраля 2024 г. международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 38 525,0 млн дол. США. В январе они снизились на 4,9%.

Об этом сообщил НБУ.

Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ для сохранения курсовой устойчивости, долговыми выплатами страны в иностранной валюте и меньшими по сравнению с предыдущими месяцами объемами международной помощи.

В целом в январе 2024 года динамику международных резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины

НБУ, в соответствии с балансовыми данными, продал на валютном рынке 2 549,1 млн дол. США и выкупил в резервы 16,0 млн дол. США. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в январе составила 2 533,1 млн дол. США, снизившись на 29% по сравнению с декабрем.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 898,9 млн дол. США. Из этой суммы:

512,1 млн дол. США — от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

386,8 млн дол. США — заемные и грантовые средства от Японии, поступившие через Всемирный банк.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 441,6 млн дол. США, из которых:

368,5 млн дол. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

69,6 млн дол. США — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

3,5 млн дол. США — уплата долга перед другими международными кредиторами.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют)

В январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 86,3 млн дол. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта

Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и обнародуются ежемесячно:

не позднее седьмого дня месяца, следующего за отчетным, — предварительные данные;

не позднее 21 дня месяца, следующего за отчетным, — уточненные данные.

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