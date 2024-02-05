НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с апреля прошлого года — Finance.ua

НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с апреля прошлого года Сегодня 11:33 — Валюта

НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с апреля прошлого года

Национальный банк Украины сократил продажи долларов из резервов в связи с уменьшением дефицита валюты. Курс доллара снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ

НБУ в течение недели 29 января — 2 февраля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 223,95 млн долларов. Это минимальный объем с начала апреля прошлого года, когда НБУ за неделю 4−7 апреля продал 125,34 млн долларов.

С начала 2024 года НБУ продал на межбанке 2,638 млрд долларов.

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