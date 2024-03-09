Эксперт рассказал, что изменится из-за отмены спецобязательства по экспорту электроэнергии — Finance.ua

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Эксперт рассказал, что изменится из-за отмены спецобязательства по экспорту электроэнергии

Энергетика
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Эксперт рассказал, что изменится из-за отмены спецобязательства по экспорту электроэнергии
Эксперт рассказал, что изменится из-за отмены спецобязательства по экспорту электроэнергии
В Государственный бюджет Украины могут поступить значительные денежные поступления из-за отмены действующей специальной обязанности по экспорту электроэнергии (экспортное ПСО).
Об этом сообщает директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.
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По его словам, в последние недели наблюдается превышение экспорта электроэнергии над импортом.
Кроме того, недавно операторы систем снабжения электроэнергией континентальной Европы ENTSO-E приняли решение об увеличении экспортных лимитов из Украины и Молдовы с 400 МВт до 550 МВт.
«Увеличение экспорта электроэнергии может стать важным фактором финансовой стабилизации украинской энергетики и приносить значительные средства в государственную казну в военное время. Однако для этого Украина должна имплементировать максимально полно законодательство ЕС и усовершенствовать действующую модель рынка э/э и отменить экспортное ПСО», — подчеркнул Омельченко.
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Ранее государственное предприятие «Энергетическая компания Украины» призвало к отмене спецобязанности по экспорту электроэнергии.

Справка Finance.ua:

  • В 2023 году еще 10 компаний получили техусловия для строительства системы сбережения энергии от «Укрэнерго»;
  • крупнейшая топливная компания Украины «ОККО» планирует построить систему сохранения энергии мощностью 20 МВт. Инвестиции в проект оцениваются в 20−22 млн евро.
По материалам:
РБК-Україна
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