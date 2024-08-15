Эксперт рассказал, чего ждать от снижения рейтинга Украины до уровня «ограниченный дефолт» — Finance.ua

Эксперт рассказал, чего ждать от снижения рейтинга Украины до уровня «ограниченный дефолт» Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Эксперт рассказал, чего ждать от снижения рейтинга Украины до уровня «ограниченный дефолт»

Ухудшение рейтинга Украины до ограниченного дефолта будет иметь негативные репутационные последствия, однако ожидать существенного ухудшения экономической ситуации не следует.

Об этом рассказал экономический эксперт Владимир Золоторев в комментарии УНИАН.

Первая реакция на это (снижение кредитного рейтинга. — Ред.) будет негативной, потому что все будут понимать, что это страна, которой нельзя давать денег. Но все знают, что здесь война, поэтому я не думаю, что это как-то серьезно повлияет на реальные деньги, которые сюда идут", — считает специалист.

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Эксперт отметил, что в мире практически не было случаев, когда бы государство обанкротилось так, как частное предприятие.

«‎В случае предприятия все просто: есть долг, он не может быть уплачен. После этого идет процедура банкротства, изымаются активы. Что-то возвращается тем, кто давал кредиты. В случае государства этого сделать нельзя. По крайней мере, таких прецедентов не было"‎ , — говорит Золоторев.

По мнению специалиста, весь мир сейчас идет к большому дефолту. Это касается, в частности, США и Западной Европы. «Дефолт Украины на этом фоне будет малозаметным», — добавляет эксперт.

Напомним, недавно в международном агентстве Fitch Ratings снизили кредитный рейтинг Украины. В частности, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте с уровня «C» ухудшили до «RD» (ограниченный дефолт).

УНІАН По материалам:

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