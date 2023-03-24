Эксперт рассказал, чего ждать от курса валют на следующей неделе — Finance.ua

Эксперт рассказал, чего ждать от курса валют на следующей неделе Сегодня 11:05 — Валюта

Эксперт рассказал, чего ждать от курса валют на следующей неделе

На следующей неделе на рынке валют будет сохраняться стабильная ситуация, курсовые «рамки» почти не изменятся — 37,8-38,8 грн за доллар и 40-41 грн за евро.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента казначейства банка «Cominbank» Герман Марченко.

«На следующей неделе на рынке валют будет сохраняться вполне стабильная и прогнозируемая ситуация. При незначительной амплитуде ситуативных колебаний наличных доллара и евро (на уровне 0,3 грн) и минимальной разницы между курсами покупки и продажи, курсовые „рамки“ почти не изменятся — 37,8 −38,8 грн/долл. и 40-41 грн/евро», — сказал он.

По словам Марченко, в сверхсложные времена НБУ удалось укрепить валютный рынок, вывести его на прогнозируемый и стабильный уровень. Это касается как официального курса валют, так и депозитных программ с конвертацией и своевременных валютных интервенций, позволяющих «контролировать» спрос на наличные.

«Помимо того, что очень важно, на стабильность влияют другие экономические факторы. Это низкий уровень инфляции, экспортные поступления валюты (главным образом это касается зерна, ведь после продления зернового соглашения еще на четыре месяца, по всем признакам, эта строка дохода сохранится), постепенное восстановление производственных отраслей (на это, прежде всего, влияет стабилизация в энергетической сфере)», — сказал эксперт.

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Марченко отметил, что во многом экономика страны будет зависеть от военных успехов (от эффективных действий ВСУ не только в противостоянии с врагом, но и постепенном освобождении украинских территорий), психологической устойчивости общества, прозрачной внутренней и внешней политики. Однако пока оснований для «стратегического» оптимизма гораздо больше, чем это было в начале года.

«Таким образом, можно сделать осторожное заключение, что в последние дни марта ситуация на валютном рынке будет оставаться почти „статической“ (глобальные изменения не ожидаются). Это следует считать достаточно положительной предпосылкой для постепенного роста экономики Украины», — резюмировал эксперт.

Справка Finance.ua:

курс доллара в Украине в условиях полномасштабной войны зафиксирован, но в феврале наличный курс гривны к доллару США заметно укрепился, а сейчас продолжаются тенденции к укреплению, сообщал председатель комитета по бюджету, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев;

наличный курс гривны укрепился за последние недели до 37,5-39 грн/$ благодаря сезонным факторам и действиям Национального банка Украины (НБУ) и сохранится на таких значениях по меньшей мере до конца марта, прогнозируют банкиры;

стабильность гривны фактически обеспечена помощью от стран-партнеров, так что потребность удерживать ее искусственно давно отпала. Такое мнение высказал старший экономист и член наблюдательного совета Case Украина Владимир Дубровский.

УНІАН По материалам:

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