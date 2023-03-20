Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну — Finance.ua

Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну Сьогодні 16:01 — Валюта

Чи зміниться курс долара: Гетманцев дав прогноз на весну

Курс долара в Україні в умовах повномасштабної війни є зафіксованим, але у лютому готівковий курс гривні до долара США помітно зміцнився, а зараз продовжуються тенденції до укріплення.

Що відбувається з курсом, яким він може стати до кінця весни і чи варто купувати валюту розповів голова комітету з питань бюджету, податкової та митної політики Данило Гетманцев в коментарі Новини.Live.

Курс долара в Україні

«Як політик, який очолює профільний фінансовий комітет, я не можу давати конкретні прогнози офіційного курсу, бо це може вплинути на очікування. Від початку війни курс є зафіксованим, у липні минулого року відбулась його разова корекція до 36,7 грн/дол. Відтоді стан платіжного балансу покращився, а саме він вимірює притік/відплив валюти і віддзеркалює зовнішню фінансову позицію країни», — каже Гетманцев.

У другій половині року сальдо платіжного балансу було позитивним.

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«Так, ми маємо рекордні показники дефіциту торгівлі товарами і послугами (через заблокований експорт, руйнування, витрати мігрантів за кордоном), значний відплив валюти за операціями приватного сектора (валюта поза банками, неповернення торгівельної виручки). Але цей відплив покривається насамперед за рахунок значних надходжень зовнішньої фінансової допомоги від партнерів (гранти, кредити), стійкими приватними трансфертами, обсягами оплати праці від нерезидентів, скороченням процентних виплат за іноземними інвестиціями», — додав нардеп.

Зміцнення курсу долара

Він зазначив, що ситуація із платіжним балансом і ЗВР віддзеркалюється на валютному ринку. Готівковий курс гривні до долара США у лютому помітно зміцнився.

За даними НБУ, у лютому середньозважений курс гривня-долар США за операціями продажу готівкової валюти склав 39,89 грн/дол., на кінець місяця — 38,94 грн/дол. Це найбільш низький курс долара відносно гривні відповідно з серпня і 21 липня минулого року, коли було скориговано офіційний курс.

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У березні тенденції до укріплення готівкового курсу продовжуються. За першу декаду місяця середньозважений курс продажу — 38,82 грн/дол.

З початку року готівковий курс гривні до долара США укріпився на 5,4% (на 10 березня).

Спред між офіційним і готівковим курсом на кінець лютого скоротився до 5%.

Корекція курсу

«На сьогодні я не бачу фундаментальних підстав для корекції нинішнього офіційного обмінного курсу. До речі, уряд також покращив свої очікування, як видно із проєкту останніх змін до бюджету, де відображено зменшення граничного обсягу держборгу і видатків на його обслуговування через очікуване укріплення курсу (нагадаю, прогноз уряду на цей рік був 42,2 грн/дол. у середньому за рік)», — зазначив Гетманцев.

На його думку, доцільність купівлі валюти — особистий вибір громадян.

«Ті, хто купували валюти на початку січня, наприклад, втратили, якщо будуть міняти валюту зараз. Якщо є потреба у диверсифікації заощаджень, то радив би скористатись спеціальними депозитними продуктами, про які йшлося вище», — додав він.

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