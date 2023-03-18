Що буде з курсом долара і чи чекати на різкі зміни: прогноз аналітиків — Finance.ua
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Що буде з курсом долара і чи чекати на різкі зміни: прогноз аналітиків

Валюта
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Що буде з курсом долара і чи чекати на різкі зміни: прогноз аналітиків
Що буде з курсом долара і чи чекати на різкі зміни: прогноз аналітиків
Національний банк України тримає офіційний на рівні 36,6 гривні за долар з липня минулого року. Останнім часом курс на готівковому ринку впав до 38,7 гривень, зблизившись із фіксованим.
Про це пише РБК-Україна
Чи зрівняється готівковий курс з офіційним, залежатиме від подальшого переважання пропозиції готівки на ринку. Або від того, чи зніме НБУ обмеження, і чи буде у банків можливість, як і раніше, трансформувати безготівкову валюту в готівку та пропонувати її населенню.
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Керівник служби продажу казначейських продуктів «Банк Авангард» Юрій Крохмаль не очікує різкої зміни курсу, хоча наприкінці року можливе ослаблення гривні в межах 10% (держбюджет-2023 розраховувався виходячи з курсу 42,2 гривні за долар у середньому за рік).
«Але це не означає, що динаміка курсу готівкового ринку буде такою ж, як і міжбанківського. Оскільки готівковий курс залежатиме від достатньої пропозиції саме готівкової валюти, що точно прогнозувати неможливо. Але в будь-якому випадку надлишок готівкової валюти абсорбуватимуть банки і курс готівкового долара сильно нижчий від міжбанківського впасти не зможе», — зазначив Крохмаль.
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Проте все, що наводить готівковий курс ближче до офіційного — це позитив, вважає голова аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій.
Він також прогнозує, що незабаром курсових коливань не варто очікувати — кілька тижнів курс буде на нинішньому рівні. Ризиком для курсу можуть бути якісь «негативні сюрпризи» переговорів про продовження терміну дії «зернового коридору».
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Дія зернового коридору дала додатковий виторг від експорту зернових та олійних культур у розмірі 1,5 млрд доларів. Але якщо коридор буде розширено на метали та руду, то це додасть ще 1 млрд доларів. А припинення дії коридору створить дефіцит на міжбанку і, як наслідок, курс долара може зрости.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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