Эксперт ответил, какая валюта наиболее выгодна для покупки в Украине — Finance.ua

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Эксперт ответил, какая валюта наиболее выгодна для покупки в Украине

Валюта
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Эксперт ответил, какая валюта наиболее выгодна для покупки в Украине
Эксперт ответил, какая валюта наиболее выгодна для покупки в Украине
Украинцы чаще всего выбирают американский доллар и евро. Эти валюты считаются одними из самых стабильных в мире. На сегодняшний день внимание рынков приковано к следующим решениям центральных банков в США и Европе.
Экономист Олег Гетман рассказал о перспективах гривны до конца года и вариантах для сохранения сбережений в комментарии 24 Канала.
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По его словам, до конца года предусмотрена определенная девальвация гривны.
«В государственном бюджете заложен курс на конец года на уровне 42 гривны за доллар, а среднегодовом расчете — 40,5 гривны за доллар. Поэтому можно ожидать, что в конце года курс будет колебаться на уровне 41,5 — 42 гривны за доллар. То есть гривна немного ослабнет, совсем незначительно», — говорит эксперт.

Курс валют в Украине 💸

Какие валюты покупать выгоднее всего

Экономист отмечает, если думать о том, какие валюты покупать, то это, безусловно, доллары и евро в определенном соотношении. Например, 50 на 50.
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В то же время Гетман подметил, что в Украине существуют более интересные инструменты для хранения и приумножения своих сбережений. Например, речь идет о военных облигациях, ОВГЗ и даже гривневых депозитах.
Напомним, как сообщает НБУ, в июле население купило валюты на 1 024,4 млн долларов больше, чем продало, что стало рекордным показателем с начала текущего года.
По материалам:
Телеканал 24
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