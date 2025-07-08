Экс-руководителей украинской авиакомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 340 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экс-руководителей украинской авиакомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 340 миллионов

Криминал
1
Экс-руководителей украинской авиакомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 340 миллионов
Экс-руководителей украинской авиакомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 340 миллионов, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении Экс-руководителю и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как говорится на сайте БЭБ, предприятие аффилировано к одному из украинских олигархов.
По данным следствия, компания осуществляла международные и внутренние авиарейсы, для чего заключила ряд лизинговых договоров об аренде самолетов Boeing 737 и Embraer у кипрского предприятия.
Читайте также
Лизинговая плата в адрес компании-нерезидента на протяжении 2017−2022 годов составляла более 3,4 млрд грн.
Пользуясь Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%. Однако применение такой льготной ставки не отвечало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.
Таким образом, авиаперевозчик уклонился от уплаты в государственный бюджет более 344 млн грн налогов.
Читайте также
Детективы Бюро сообщили о подозрении бывшим должностным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по решению следственного судьи были арестованы 7 самолетов, которые были предметом лизинга в соответствии с упомянутыми договорами. В частности, 3 самолета Boeing 737−800, один Boeing 737−900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems