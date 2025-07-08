Экс-руководителей украинской авиакомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 340 миллионов — Finance.ua

Экс-руководителей украинской авиакомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 340 миллионов Сегодня 21:30 — Криминал

Экс-руководителей украинской авиакомпании подозревают в уклонении от уплаты налогов более чем на 340 миллионов, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении Экс-руководителю и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как говорится на сайте БЭБ, предприятие аффилировано к одному из украинских олигархов.

По данным следствия, компания осуществляла международные и внутренние авиарейсы, для чего заключила ряд лизинговых договоров об аренде самолетов Boeing 737 и Embraer у кипрского предприятия.

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Лизинговая плата в адрес компании-нерезидента на протяжении 2017−2022 годов составляла более 3,4 млрд грн.

Пользуясь Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения, при выплате доходов бывшее руководство украинской компании применило льготную ставку 0% вместо 10%. Однако применение такой льготной ставки не отвечало условиям заключенных договоров и фактическим обстоятельствам эксплуатации самолетов.

Таким образом, авиаперевозчик уклонился от уплаты в государственный бюджет более 344 млн грн налогов.

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Детективы Бюро сообщили о подозрении бывшим должностным лицам в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по решению следственного судьи были арестованы 7 самолетов, которые были предметом лизинга в соответствии с упомянутыми договорами. В частности, 3 самолета Boeing 737−800, один Boeing 737−900 и 3 самолета Embraer 190. Их ориентировочная стоимость составляет 40 млн долларов США.

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