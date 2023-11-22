Суд открыл дело о банкротстве МАУ — Finance.ua

Суд открыл дело о банкротстве МАУ Сегодня 16:45 — Фондовый рынок

Суд открыл дело о банкротстве МАУ

Хозяйственный суд г. Киева 22 ноября решил открыть производство по делу о банкротстве компании Международные авиалинии Украины (МАУ).

Об этом известно из заседания суда по делу № 910/16 870/23.

Ранее, 31 октября, государственный «Укрэксимбанк» подал иск в Хозсуд города Киева о признании банкротом компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

По результатам заседания было открыто производство по делу о банкротстве МАУ, а также судом признаны денежные требования банка.

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Распорядителем имущества МАУ назначена арбитражный управляющий Татьяна Носенко.

Решение должно быть опубликовано 23 ноября.

Напомним, имущество авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая до полномасштабного российского вторжения была крупнейшей в Украине, распродают на аукционах государственного предприятия «СЕТАМ».

В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании «Роза Ветров», которую также связывают с Игорем Коломойским.

Економічна Правда По материалам:

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