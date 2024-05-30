Экс-глава «Полтаватопливо» подозревается в нанесении 13 миллионов убытков — Finance.ua

Экс-глава «Полтаватопливо» подозревается в нанесении 13 миллионов убытков Сегодня 12:18 — Криминал

Бывший руководитель коммунального предприятия «Полтаватопливо» нанес территориальной общине почти 13 млн грн ущерба.

О соответствующем подозрении ему сообщили детективы НАБУ под руководством прокурора САП, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«29 мая 2024 года при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора Полтавского областного коммунального производственно-коммерческого предприятия „Полтаватопливо“, злоупотребление которого нанесло территориальной общине почти 13 млн грн убытков», — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что исполняющий обязанности директора ПОКВКП «Полтаватопливо», действуя без разрешения Полтавского областного совета и в нарушение устава предприятия, в июне 2020 года заключил с частным обществом договор о предоставлении возвратной финансовой помощи на сумму 1,890 млн грн сроком на один месяц.

Осознавая, что общество не может вернуть указанные средства, директор коммунального предприятия подписал «Мировое соглашение», согласно условиям которого ПОКВКП «Полтаватопливо» обязуется в срок до 01.10.2020 погасить свою задолженность или передать в собственность частного общества недвижимое имущество соответствующей стоимости, находящееся в управлении «Полтаватопливо».

Продолжая реализацию своего преступного умысла, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия единолично, без согласия собственника, осуществил отчуждение коммунального имущества в пользу частного общества.

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В частности, в частную собственность было передано 6 производственных домов с хозяйственными зданиями и сооружениями, расположенными в г. Полтава, г. Кременчуг, г. Лубны, а также в трех поселках в Козельщинском, Машевском и Решетиловском районах, общей площадью почти 75 тыс. кв.м. и стоимостью 1 794 874 грн. Однако заключениями комплексной судебной оценочно-строительной и экономической экспертиз установлено, что рыночная стоимость этого имущества составляет 14 526 029 грн.

Действия исполняющего обязанности директора ПОКВКП «Полтаватопливо», который, злоупотребляя служебным положением, незаконно отчуждал коммунальное имущество и нанес миллионный ущерб территориальной общине, квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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