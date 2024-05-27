Прокуратура предотвратила присвоение гостиничного комплекса «Феофания» стоимостью 454 млн гривен — Finance.ua

Прокуратура предотвратила присвоение гостиничного комплекса «Феофания» стоимостью 454 млн гривен Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Киевская городская прокуратура в ходе мониторинга Единого государственного реестра судебных решений установила, что физическим лицом в начале 2022 года инициирован искусственный спор к Национальной академии наук Украины о признании права собственности на гостиничный комплекс, который она якобы выкупила у государства еще в 1995 году.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.

В то же время указанное физическое лицо знало, что гостиничный комплекс — государственная собственность, поскольку является учредителем частного предприятия, которое много лет арендовало указанный комплекс у государства и было участником ряда судебных процессов, в том числе по иску прокурора. В ходе рассмотрения этих дел судами подтверждено право собственности государства в лице Национальной академии наук Украины на указанное недвижимое имущество.

С целью защиты интересов государства городской прокуратурой осуществлено вступление в рассмотрение дела, инициированного физическим лицом для завладения указанным государственным имуществом.

Благодаря активной позиции Киевской городской прокуратуры Голосеевским районным судом города Киева отказано в удовлетворении физического лица.

Таким образом, предотвращено незаконное выбытие из государственной собственности гостиничного комплекса «Феофания» площадью почти 7 тыс. кв. м и стоимостью 454 млн грн.

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