Прокуратура предотвратила присвоение гостиничного комплекса «Феофания» стоимостью 454 млн гривен — Finance.ua
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Прокуратура предотвратила присвоение гостиничного комплекса «Феофания» стоимостью 454 млн гривен

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Киевская городская прокуратура в ходе мониторинга Единого государственного реестра судебных решений установила, что физическим лицом в начале 2022 года инициирован искусственный спор к Национальной академии наук Украины о признании права собственности на гостиничный комплекс, который она якобы выкупила у государства еще в 1995 году.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры.
В то же время указанное физическое лицо знало, что гостиничный комплекс — государственная собственность, поскольку является учредителем частного предприятия, которое много лет арендовало указанный комплекс у государства и было участником ряда судебных процессов, в том числе по иску прокурора. В ходе рассмотрения этих дел судами подтверждено право собственности государства в лице Национальной академии наук Украины на указанное недвижимое имущество.
С целью защиты интересов государства городской прокуратурой осуществлено вступление в рассмотрение дела, инициированного физическим лицом для завладения указанным государственным имуществом.
Благодаря активной позиции Киевской городской прокуратуры Голосеевским районным судом города Киева отказано в удовлетворении физического лица.
Таким образом, предотвращено незаконное выбытие из государственной собственности гостиничного комплекса «Феофания» площадью почти 7 тыс. кв. м и стоимостью 454 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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