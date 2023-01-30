Экс-глава «Нафтогаза» Коболев основал инвесткомпанию для проектов по декарбонизации энергетики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев основал инвесткомпанию для проектов по декарбонизации энергетики

Энергетика
66
Экс-глава «Нафтогаза» Коболев основал инвесткомпанию для проектов по декарбонизации энергетики
Экс-глава «Нафтогаза» Коболев основал инвесткомпанию для проектов по декарбонизации энергетики
Экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и экс-глава отдела энергетики посольства США в Украине Сурия Джаянти основали компанию ENEY, которая планирует инвестировать в проекты в сфере декарбонизированной энергетики.
Об этом Коболев написал на своей фейсбук-странице.
«Сейчас одной из рабочих гипотез является переориентация существующих предприятий сектора атомной энергетики на производство компонентов „нового атома“ (прежде всего производство ядерных реакторов новых типов и установок хранения энергии)», — написал он.
Читайте также
По словам Коболева, проекты, над которыми он работает, поддержат украинскую экономику до окончания войны и ускорят проигрыш россии на глобальном энергетическом фронте: «ренессанс ядерной энергетики и сопутствующих технологий может повлиять на потребление российских нефти и газа».
Коболев на сайте ENEY указан как основатель и CEO, Джаянти — основатель и управляющий директор. Направлениями бизнеса компании указаны малые модульные реакторы (SMR), улавливание углерода, возобновляемая энергия, развитие мощностей хранения электроэнергии.
Читайте также
«Наши цели состоят в том, чтобы заменить активы с высоким уровнем выбросов парниковых газов экологически чистыми альтернативами, производить углеродно-нейтральную электроэнергию или топливо, улавливать CO2 и другие выбросы, а также создавать емкости для хранения электроэнергии для повышения энергетической устойчивости. Мы сосредоточимся на энергетической устойчивости и будем отстаивать американские технологии», — разъясняется на веб-сайте ENEY.
Напомним, Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболеву, который, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.