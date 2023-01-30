Экс-глава «Нафтогаза» Коболев основал инвесткомпанию для проектов по декарбонизации энергетики — Finance.ua

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев основал инвесткомпанию для проектов по декарбонизации энергетики Сегодня 21:34 — Энергетика

Экс-глава «Нафтогаза» Коболев основал инвесткомпанию для проектов по декарбонизации энергетики

Экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев и экс-глава отдела энергетики посольства США в Украине Сурия Джаянти основали компанию ENEY, которая планирует инвестировать в проекты в сфере декарбонизированной энергетики.

Об этом Коболев написал на своей фейсбук-странице.

«Сейчас одной из рабочих гипотез является переориентация существующих предприятий сектора атомной энергетики на производство компонентов „нового атома“ (прежде всего производство ядерных реакторов новых типов и установок хранения энергии)», — написал он.

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По словам Коболева, проекты, над которыми он работает, поддержат украинскую экономику до окончания войны и ускорят проигрыш россии на глобальном энергетическом фронте: «ренессанс ядерной энергетики и сопутствующих технологий может повлиять на потребление российских нефти и газа».

Коболев на сайте ENEY указан как основатель и CEO, Джаянти — основатель и управляющий директор. Направлениями бизнеса компании указаны малые модульные реакторы (SMR), улавливание углерода, возобновляемая энергия, развитие мощностей хранения электроэнергии.

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«Наши цели состоят в том, чтобы заменить активы с высоким уровнем выбросов парниковых газов экологически чистыми альтернативами, производить углеродно-нейтральную электроэнергию или топливо, улавливать CO2 и другие выбросы, а также создавать емкости для хранения электроэнергии для повышения энергетической устойчивости. Мы сосредоточимся на энергетической устойчивости и будем отстаивать американские технологии», — разъясняется на веб-сайте ENEY.

Напомним, Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Коболеву, который, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн.

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