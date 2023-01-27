Почему с постоянными отключениями света счета не уменьшаются: ответ Yasno — Finance.ua

Почему с постоянными отключениями света счета не уменьшаются: ответ Yasno Сегодня 17:01 — Энергетика

Почему с постоянными отключениями света счета не уменьшаются: ответ Yasno

Из-за постоянных обстрелов россиянами энергетической инфраструктуры украинцами продолжают отключать свет, но счета за электроэнергию существенно не изменились. Всего два фактора, которые влияют на сумму в вашем счете.

Об этом говорится в сообщении Yasno.

Какие факторы влияют на сумму в платежке

1. Регулярность передачи показаний.

В компании отмечают, что исправный счетчик не может намотать кВт·час при отсутствии электроэнергии. Поэтому:

Если вы регулярно передавали показания, оператор системы распределения может рассчитать разницу между вашими прежними и текущими данными. Полученная сумма — это ваш фактический объем потребления;

если вы не передавали показания, объем электроэнергии определяют по среднесуточному потреблению. Такой расчет базируется на показаниях, зафиксированных в прошлые периоды. Его сумма может не соответствовать ожиданиям, даже если из-за отключения электроэнергии пользование техникой и освещением в целом за месяц снизилось.

2. Активное использование электроэнергии после возобновления снабжения (или «отложенное потребление»).

«Это нормально. Но по возвращении света нельзя включать несколько мощных электроприборов (например, бойлер, обогреватель, стиральная машина) одновременно. Потому что будет резкий скачок потребления», — говорят энергетики.

С одной стороны такая нагрузка может привести к аварии, из-за чего жители снова останутся без света. С другой — таким образом может компенсироваться объем электроэнергии, сэкономленный при отключении.

«Так и выходит в счете, что было использовано столько же электроэнергии, как и в периоды, когда отключения не применялись», — подытожили в Yasno.

Справка Finance.ua:

Замглавы КГГА Петр Пантелеев отмечал, что потребителям приходят немалые суммы к оплате в платежках из-за разных обстоятельств. В большинстве случаев — из-за несвоевременной передачи показаний счетчиков или отсутствия передачи показателей вовсе;

исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказывал, что в пиковые часы дефицит электроэнергии в Украине составляет до 5 ГВт, ночью — до 3 ГВт. Способами, которые позволят уменьшить этот дефицит, являются восстановление генерации и сетей, импорт электроэнергии и освобождение из оккупации генерирующих предприятий;



по данным Госстата, в Украине подорожала коммуналка. В декабре-2022 (по сравнению с декабрем-2021) ее стоимость увеличилась на 6%. Больше всего подорожало содержание и ремонт жилья — на 24,6%.

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