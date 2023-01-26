Эксперты назвали проблемы для импорта электроэнергии в Украину — Finance.ua

Эксперты назвали проблемы для импорта электроэнергии в Украину Сегодня 20:21 — Энергетика

С начала года к предприятиям, импортирующим электроэнергию, не будут применяться плановые отключения. Однако попытка правительства стимулировать бизнес закупать электроэнергию в ЕС существенных результатов, похоже, пока не принесла.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Директор специальных проектов НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев отмечает три проблемы для импорта.

«Вопрос ограничения по максимальным объемам — это первая проблема. Вторая — цена. В Европе электроэнергия существенно дороже. И третье — расстояние от межгосударственных перетоков (точек входа э/э. — Ред.) до предприятий, которые будут импортировать электроэнергию», — отметил эксперт.

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Что касается цены, то она в Европе несколько снизилась из-за теплой погоды. Если раньше она была дороже, чем в Украине, в 2-3 раза, то сейчас примерно в полтора раза.

А вот с транспортировкой электроэнергии вглубь страны действительно есть сложности. Распределительные сети повреждены, в каждой области по-разному. Импортная э/э попадает в общую систему, и ее невозможно направить определенному потребителю, минуя «общий котел». Поэтому пока есть возможность направлять небольшие объемы импорта только предприятиям, расположенным в западной части Украины, отметил Рябцев.

По информации источников, знакомых с ситуацией, некоторые компании действительно начали импортировать электроэнергию в небольшом объеме, но механизм администрирования процесса сложный и нуждается в доработке.

По данным на сайте «Укрэнерго», пока импорт идет только из Словакии, но он часто меньше пропускной способности в 300-350 МВт/час.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ряд предприятий воспользовался предложенным механизмом.

«В некоторых случаях импорт электрической энергии из Словакии достигал уже 300 МВт. Здесь коммерческая стратегия состоит в том, что импортом выгодно заниматься в отдельные часы, когда разница между ценой импорта и внутреннего рынка сокращается до минимума», — отметил он.

Напомним, в начале января Кабинет Министров одобрил постановление, согласно которому облэнерго не должны применять графики ограничения потребления электроэнергии, почасового отключения электроэнергии, ограничения потребления электрической мощности, аварийного отключения к потребителям, которым поставляют импортируемую электроэнергию.

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