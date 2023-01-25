АЭС обеспечивают 55% общего потребления электричества в стране — Энергоатом Сегодня 07:26 — Энергетика

Около 55% от общего потребления электроэнергии обеспечивают восемь блоков АЭС, работающих на подконтрольной государству территории.

«24 января 2022 года 8 блоков украинских АЭС на подконтрольной государству территории функционируют на максимальной номинальной мощности и обеспечивают около 55% от общего потребления электроэнергии в стране. Наибольшие объемы электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС», — говорится в сообщении.

В то же время один из блоков Энергоатома до сих пор находится в плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Отмечается, что временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды. Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение.

Как сообщалось, в начале февраля один из энергоблоков ГП «НАЭК «Энергоатом» будет запущен после ремонта.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.