АЭС обеспечивают 55% общего потребления электричества в стране — Энергоатом — Finance.ua
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АЭС обеспечивают 55% общего потребления электричества в стране — Энергоатом

Энергетика
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Около 55% от общего потребления электроэнергии обеспечивают восемь блоков АЭС, работающих на подконтрольной государству территории.
Об этом сообщает пресс-служба ГП «НАЭК «Энергоатом».
«24 января 2022 года 8 блоков украинских АЭС на подконтрольной государству территории функционируют на максимальной номинальной мощности и обеспечивают около 55% от общего потребления электроэнергии в стране. Наибольшие объемы электроэнергии генерирует Южноукраинская АЭС», — говорится в сообщении.
В то же время один из блоков Энергоатома до сих пор находится в плановом ремонте, который проводится раз в четыре года для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
Отмечается, что временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС продолжает постоянно потреблять электроэнергию из энергосистемы Украины на собственные нужды. Все шесть энергоблоков ЗАЭС остановлены, захватчики блокируют их включение.
Как сообщалось, в начале февраля один из энергоблоков ГП «НАЭК «Энергоатом» будет запущен после ремонта.
По материалам:
Укрінформ
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