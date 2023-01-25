ДТЭК начал импорт электроэнергии из ЕС — Finance.ua
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ДТЭК начал импорт электроэнергии из ЕС

Энергетика
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Энергохолдинг ДТЭК в январе приступил к импорту электроэнергии из стран Европы, что позволит несущественно уменьшить дефицит электричества в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба компании, однако вкомпании не уточнили, какой именно объем электроэнергии был импортирован.
«ДТЭК начал импортировать электроэнергию из Европы для улучшения ситуации в украинской энергосистеме. Это позволяет снизить дефицит и поддержать население и экономику Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что текущая мощность на передачу электроэнергии позволяет импортировать около 500 млн кВт-ч электроэнергии в месяц, равную месячному потреблению 2 млн домохозяйств.
В 2023 году начался импорт электроэнергии в Украину из Европы пока в небольших объемах, однако Министерство энергетики рассчитывает на его увеличение.
В январе Кабинет министров пообещал промышленным потребителям, что будет налажен импорт электроэнергии из ЕС.
23 января 2023 года председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил о том, что импорт электроэнергии в Украину осуществляют промышленные предприятия в объеме 200-300 мегаватт в час при общем потреблении в стране 12 тыс. мегаватт. То есть импорт обеспечивает около 2% потребления в стране.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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