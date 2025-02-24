Экс-банкир BNP Paribas первым добился отмены в суде персональных санкций Украины — Finance.ua

Экс-банкир BNP Paribas первым добился отмены в суде персональных санкций Украины Сегодня 10:14 — Фондовый рынок

Экс-банкир BNP Paribas первым добился отмены в суде персональных санкций Украины

Француз Дюрей Луи-Мишель, который до 2022 года много лет работал в BNP Paribas, выиграл у первой инстанции Верховного Суда инициированное им дело против президента Владимира Зеленского по отмене введенных против француза украинских санкций.

В решении Верховного Суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда от 10 февраля говорится о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 19 февраля 2023 года № 82/2023 в части введения в действие персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лица под № 273 в приложении к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 года.

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Под этим номером в приложении указан Луи-Мишель. Он подал жалобу в Верховный Суд 16 августа 2023 года, а 25 сентября к делу в качестве третьих лиц был привлечен инициатор санкций — Национальный банк Украины, а также СНБОУ.

Француз отмечал, что по состоянию на дату применения санкций он уже несколько лет не состоял в должности члена Совета директоров или какой-либо другой должности в ООО «Сетелем Банк», поскольку еще 13 октября 2020 года был уволен с вышеуказанной должности.

В качестве доказательства суд принял выписку из рамочного соглашения, заключенного 13 октября 2020 г. между АО «Сбербанк России» и BNP Paribas SA, BNP Paribas Personal Finance SA, Cofica Bail SA и Leval 20 SAS

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Национальный банк возражал против снятия санкций, но суд принял сторону истца.

Это первое известное подобное решение суда о признании противоправным и недействительным введение персональных санкций против конкретного человека.

К Луи-Мишелю решением СНБО и указом президент от 19 февраля 2023 года было применено шесть санкций сроком на 10 лет: от блокирования активов и предотвращения выведения капиталов за пределы Украины до приостановки выполнения экономических и финансовых обязательств и запрета въезда на территорию Украины.

Решение Верховного Суда как суда первой инстанции в таких спорах вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая апелляционная жалоба не была подана. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение для вступления в силу должно быть подтверждено Большой Палатой Верховного Суда. На подачу апелляционной жалобы подается 30 дней со дня составления полного судебного решения.

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