Экономия на миллиарды: Украина успешно реструктуризировала ВВП-варранты Сегодня 11:00

Экономия на миллиарды: Украина успешно реструктуризировала ВВП-варранты

Украина сообщила об успешном завершении ключевого этапа реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП. Владельцы ВВП-варрантов общим объемом 2,6 млрд дол. США поддержали обмен этих инструментов на обычные долговые ценные бумаги и проголосовали за принятие соответствующей чрезвычайной резолюции.

Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

Речь идет о полном выводе из обращения ВВП-варрантов, выпущенных в 2015 году во время предварительной реструктуризации долга после аннексии Крыма и вторжения россии на Донбасс. Правительство называет это важным шагом к укреплению долговой устойчивости и повышению прогнозируемости бюджета.

Что предполагает соглашение

После длительных переговоров 99,06% владельцев ВВП-варрантов поддержали предложенную реструктуризацию — это превышает минимально необходимый порог в 75%.

В рамках соглашения:

почти весь непогашенный номинал ВВП-варрантов будет конвертирован в облигации С с погашением в 2032 году на сумму 3,497 млрд дол. США;

небольшая часть — в облигации В с погашением в 2030 и 2034 годах на около 34 млн дол. США;

государство аннулирует ВВП-варранты на 604 млн дол. США, находившиеся в его собственности.

В результате Украина полностью выводит этот инструмент из обращения.

Читайте также НБУ оценил рост ВВП и дал прогноз на следующие годы

Почему ВВП-варанты были риском

Министерство финансов оценивает, что без реструктуризации совокупные выплаты по ВВП-варрантам в 2025—2041 годах могли бы составлять от 6 до 20 млрд дол. США — в зависимости от темпов экономического роста.

Высокая волатильность была заложена в сам механизм инструмента:

после 2025 года выплаты являются неограниченными;

они зависят от темпов роста реального ВВП;

выплаты активируются, если рост превышает 3%, а номинальный ВВП — 125,4 млрд дол. США.

В 2023 году, после падения экономики почти на 30% в 2022 году, рост ВВП на 5,3% формально привел к требованию выплатить 643 млн дол. США, несмотря на отсутствие реального экономического улучшения. Это требование было урегулировано в рамках нынешней реструктуризации.

Что говорят в Минфине

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что соглашение позволяет избежать больших затрат в будущем.

Читайте также МВФ оценил дефицит финансирования в Украине на следующие 4 года

«Эта реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат в период послевоенного восстановления… Мы выводим из обращения токсичный инструмент, который представлял серьезный фискальный риск для Украины…», — отметил Марченко.

Также он подчеркнул, что соглашение:

повышает прогнозируемость государственных финансов;

способствует достижению долговых целей, предусмотренных программой МВФ;

отвечает ожиданиям официальных международных кредиторов;

приближает Украину к возвращению на международные рынки капитала.

Долговая стратегия и послевоенное восстановление

Правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца назвал реструктуризацию устранением одного из ключевых рисков.

«Реструктуризируя ВВП-варранты, мы устраняем один из ключевых рисков… делая долговую структуру Украины более прогнозируемой и устойчивой даже в неблагоприятных условиях», — говорит он.

По его словам, транзакция укрепляет позиции Украины по финансированию послевоенного восстановления и является важной составляющей долгосрочной финансовой стабильности.

Что дальше

После положительного голосования за предложение Украины, объявленное 1 декабря, процесс реструктуризации переходит в технический этап расчетов. Они должны пройти в ближайшие дни и завершиться до конца текущего года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.