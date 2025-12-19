Экономия на миллиарды: Украина успешно реструктуризировала ВВП-варранты
Украина сообщила об успешном завершении ключевого этапа реструктуризации государственных деривативов, привязанных к ВВП. Владельцы ВВП-варрантов общим объемом 2,6 млрд дол. США поддержали обмен этих инструментов на обычные долговые ценные бумаги и проголосовали за принятие соответствующей чрезвычайной резолюции.
Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.
Речь идет о полном выводе из обращения ВВП-варрантов, выпущенных в 2015 году во время предварительной реструктуризации долга после аннексии Крыма и вторжения россии на Донбасс. Правительство называет это важным шагом к укреплению долговой устойчивости и повышению прогнозируемости бюджета.
Что предполагает соглашение
После длительных переговоров 99,06% владельцев ВВП-варрантов поддержали предложенную реструктуризацию — это превышает минимально необходимый порог в 75%.
В рамках соглашения:
- почти весь непогашенный номинал ВВП-варрантов будет конвертирован в облигации С с погашением в 2032 году на сумму 3,497 млрд дол. США;
- небольшая часть — в облигации В с погашением в 2030 и 2034 годах на около 34 млн дол. США;
- государство аннулирует ВВП-варранты на 604 млн дол. США, находившиеся в его собственности.
В результате Украина полностью выводит этот инструмент из обращения.
Читайте также
Почему ВВП-варанты были риском
Министерство финансов оценивает, что без реструктуризации совокупные выплаты по ВВП-варрантам в 2025—2041 годах могли бы составлять от 6 до 20 млрд дол. США — в зависимости от темпов экономического роста.
Высокая волатильность была заложена в сам механизм инструмента:
- после 2025 года выплаты являются неограниченными;
- они зависят от темпов роста реального ВВП;
- выплаты активируются, если рост превышает 3%, а номинальный ВВП — 125,4 млрд дол. США.
В 2023 году, после падения экономики почти на 30% в 2022 году, рост ВВП на 5,3% формально привел к требованию выплатить 643 млн дол. США, несмотря на отсутствие реального экономического улучшения. Это требование было урегулировано в рамках нынешней реструктуризации.
Что говорят в Минфине
Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что соглашение позволяет избежать больших затрат в будущем.
«Эта реструктуризация позволит Украине сэкономить миллиарды долларов потенциальных выплат в период послевоенного восстановления… Мы выводим из обращения токсичный инструмент, который представлял серьезный фискальный риск для Украины…», — отметил Марченко.
Также он подчеркнул, что соглашение:
- повышает прогнозируемость государственных финансов;
- способствует достижению долговых целей, предусмотренных программой МВФ;
- отвечает ожиданиям официальных международных кредиторов;
- приближает Украину к возвращению на международные рынки капитала.
Долговая стратегия и послевоенное восстановление
Правительственный уполномоченный по управлению государственным долгом Юрий Буца назвал реструктуризацию устранением одного из ключевых рисков.
«Реструктуризируя ВВП-варранты, мы устраняем один из ключевых рисков… делая долговую структуру Украины более прогнозируемой и устойчивой даже в неблагоприятных условиях», — говорит он.
По его словам, транзакция укрепляет позиции Украины по финансированию послевоенного восстановления и является важной составляющей долгосрочной финансовой стабильности.
Что дальше
После положительного голосования за предложение Украины, объявленное 1 декабря, процесс реструктуризации переходит в технический этап расчетов. Они должны пройти в ближайшие дни и завершиться до конца текущего года.
Поделиться новостью
Также по теме
Трамп подписал оборонный бюджет США: какую сумму заложили Украине
90 млрд евро от ЕС: министр финансов объяснил детали
Экономия на миллиарды: Украина успешно реструктуризировала ВВП-варранты
Украинско-американский инвестиционный фонд запустят уже в следующем году
ЕС принял решение о финансировании Украины в 2026—2027 годах
В Хмельницкой области построят индустриальный парк