Экономисты США предложили 5 идей для уменьшения неравенства доходов Сегодня 21:19

Как уменьшить неравенство доходов, Фото: magnific

Неравенство доходов в США растет уже несколько десятилетий. Если в 1976 году домохозяйства с доходами в верхних 10% зарабатывали в 8,7 раза больше домохозяйств с нижних 10%, то в 2024 году этот разрыв достиг 12,6 раза. Пять экономистов с разными политическими взглядами предложили свои рецепты уменьшения неравенства.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Обложить налогом миллиардеров

Профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Эммануэль Саэс считает, что главным драйвером неравенства стало стремительное обогащение сверхбогатых американцев.

По его словам, реальное состояние 400 самых богатых граждан США с 1982 года выросло в 15 раз, тогда как средние доходы американских семей менее чем удвоились.

Саэз утверждает, что миллиардеры платят относительно низкие налоги благодаря возможности накапливать доходы в компаниях и пользоваться льготными ставками.

По его мнению, налог на большое состояние позволил бы не только увеличить вклад самых богатых в бюджет, но и профинансировать программы поддержки граждан с низкими и средними доходами.

Не мешать рынку

Старший научный сотрудник Института Гувера Джон Г. Кокрейн выступает против усиления налогового давления на богатых.

Он отмечает, что состояние миллиардеров является следствием создания инновационных компаний, обеспечивающих общество новыми товарами и услугами.

По его мнению, настоящая проблема заключается не в богатстве отдельных людей, а в ограниченных возможностях социального подъема.

Среди барьеров он называет неэффективную систему образования, регуляторные ограничения, лицензирование профессий и социальные программы, которые могут демотивировать к работе.

«Для создания возможностей следует начать с того, чтобы не мешать», — отмечает Кокрейн.

Расширять возможности для социального подъема

Профессор Гарвардского университета Радж Четт предлагает сосредоточиться не на перераспределении доходов, а на создании равных возможностей.

Он ссылается на исследования, показывающие, что переезд малообеспеченных семей в более благополучные районы, инвестиции в школы и качественные программы профессиональной подготовки повышают будущие доходы детей и взрослых.

Особенно эффективными он считает инициативы, объединяющие финансовую поддержку с доступом к наставникам, профессиональным сетям и социальным связям.

Усилить борьбу с монополиями

Бывшая советница президента США Джо Байдена и научная сотрудница Гарвардской школы имени Кеннеди, Хизер Буши, считает, что неравенство доходов со временем превращается в неравенство богатства и сдерживает экономический рост.

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Среди ее предложений — более активная борьба с монополиями, усиление контроля за уклонением от уплаты налогов, поддержка профсоюзов и инвестиции в образование, здравоохранение и развитие регионов, утративших рабочие места из-за глобализации.

Отдельно она отмечает важность перехода к чистой энергетике, ведь последствия изменения климата больше всего бьют по малообеспеченным общинам.

Готовить работников к эпохе ИИ

Профессор Колумбийского университета Гленн Хаббард считает, что новый виток неравенства может повлечь за собой именно искусственный интеллект. По его словам, технологические изменения традиционно вознаграждают тех, кто быстрее адаптируется к новым условиям.

Чтобы избежать углубления разрыва, он предлагает создать прикладные исследовательские центры по всей стране, помогать регионам внедрять новые технологии и развивать систему непрерывного обучения.

Также Габбард выступает за усиление программ поддержки занятости, которые бы стимулировали людей выходить на рынок труда.

Несмотря на существенные разногласия в подходах, все пятеро экономистов согласны в одном: ключевой задачей для США остается сохранение страны как пространства возможностей, где происхождение человека не определяет его будущее.

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