Где растет количество миллиардеров: новые тренды мирового богатства Сегодня 08:04 — Личные финансы

Количество долларовых миллиардеров в мире продолжает расти. Если в 2021 году их было 2723, то в 2026 году — уже 3110, что на 14% больше всего за пять лет.

Об этом пишет Euronews

По прогнозу Knight Frank, этот тренд лишь усилится: к 2031 году количество миллиардеров вырастет еще на 26% и достигнет показателя 3915.

На этом фоне меняется и география богатства. Доля Европы в мировом количестве миллиардеров постепенно растет, тогда как в Северной Америке — наоборот, несколько сокращается.

В каких странах больше всего миллиардеров

Knight Frank прогнозирует, что Европа станет одним из ключевых драйверов роста. Ожидается, что количество миллиардеров в регионе вырастет с 780 в 2026 году до 994 в 2031 (+27%).

Самый быстрый рост демонстрируют преимущественно скандинавские страны и Центральная Европа.

Среди лидеров:

Польша — к 2031 году количество миллиардеров здесь вырастет на 123% (с 13 до 29 человек);

Швеция — +81% (с 32 до 58);

Дания — +75% (с 12 до 21);

Норвегия — +53% (с 17 до 26).

Также:

Австрия — +50% (с 12 до 18);

Испания — +40% (до 53);

Италия — рост с 61 до 82;

Турция — +31% (с 35 до 46).

В то же время крупные экономики, такие как Германия, Великобритания и Франция, не попали в рейтинг самого быстрого роста, поскольку он базируется именно на темпах, а не на общем количестве. Несмотря на это, например, в Германии уже насчитывалось 171 миллиардер в 2025 году.

Кто лидирует в мире

Среди 20 стран с самым быстрым ростом числа богачей на первое место занимает Саудовская Аравия — количество миллиардеров там вырастет на 183% (с 23 до 65).

Если же считать по общему количеству до 2031 года:

Индия возглавит список с 313 миллиардерами;

Австралия и Сингапур будут иметь по 85;

в Европе больше всего миллиардеров ожидается в Италии (82), далее — Швеция (58) и Испания (53).

Европа против Америки: как меняется баланс

Азиатско-Тихоокеанский регион остается лидером — в 2026 году на него приходилось 36% мировых миллиардеров (1116 человек).

Америка занимает 34% (из них 31% - Северная Америка), тогда как Европа — около четверти.

Эксперты прогнозируют, что до 2031 года:

Европа увеличит долю до 25,4%;

Северная Америка нарастит количество миллиардеров (с 995 до 1089 г.), но ее доля снизится с 31% до 27,8%.

В отчете отмечается, что самые состоятельные семьи сейчас распределяют свое состояние между несколькими регионами — обычно это Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Такая диверсификация обусловлена ​​глубокой потребностью в безопасности и верховенстве права.

Ранее мы сообщали , что в прошлом году, согласно отчету о мировом неравенстве, менее 60 000 человек — 0,001% населения мира — контролируют втрое больше богатства, чем вся нижняя половина человечества.

Согласно списку самых богатых людей Forbes, генеральный директор Tesla Илон Маск — самый богатый человек в мире, его состояние оценивается в 785,5 миллиарда долларов.

