Где растет количество миллиардеров: новые тренды мирового богатства

Knight Frank прогнозирует, что Европа станет одним из ключевых драйверов роста. Ожидается, что количество миллиардеров в регионе вырастет с 780 в 2026 году до 994 в 2031 (+27%).
Самый быстрый рост демонстрируют преимущественно скандинавские страны и Центральная Европа.
Среди лидеров:
Польша — к 2031 году количество миллиардеров здесь вырастет на 123% (с 13 до 29 человек);
Швеция — +81% (с 32 до 58);
Дания — +75% (с 12 до 21);
Норвегия — +53% (с 17 до 26).
Также:
Австрия — +50% (с 12 до 18);
Испания — +40% (до 53);
Италия — рост с 61 до 82;
Турция — +31% (с 35 до 46).
В то же время крупные экономики, такие как Германия, Великобритания и Франция, не попали в рейтинг самого быстрого роста, поскольку он базируется именно на темпах, а не на общем количестве. Несмотря на это, например, в Германии уже насчитывалось 171 миллиардер в 2025 году.
В отчете отмечается, что самые состоятельные семьи сейчас распределяют свое состояние между несколькими регионами — обычно это Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Такая диверсификация обусловлена глубокой потребностью в безопасности и верховенстве права.
