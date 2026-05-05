Нужно ли военным оцифровывать трудовые книжки Сегодня 09:06 — Личные финансы

Военнослужащие, начавшие трудовую деятельность до 1 января 2004 года, должны пройти процедуру оцифровки документов. Подать необходимые данные нужно до 10 июня 2026 года.

Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Как подать документы

Подать сканированные копии бумажной трудовой книжки можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины:

работодателям через личный кабинет страхователя;

работникам самостоятельно через личный кабинет застрахованного лица.

Алгоритм подачи

Войти на портал Пенсионного фонда Украины. Авторизоваться с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис. Выбрать раздел, касающийся трудовых отношений. Загрузить скан-копии документов. Подписать и отправить.

Необходимые документы

Для оцифровки нужно подготовить:

скан или качественное фото трудовой книжки;

электронная подпись (КЭП) или Дія.Підпис.

Дополнительно можно подать другие документы, влияющие на страховой стаж, в частности, диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка, военный билет и т. д. К примеру, обучение в высших учебных заведениях до 2004 года также учитывалось в трудовом стаже.

Требования к файлам:

формат — JPG или PDF;

разрешение — желательно не менее 300 dpi;

размер — до 1 Мб на файл;

все страницы должны быть предоставлены в хронологическом порядке с отчетливо видимыми реквизитами: печатями, подписями, датами, серийным номером.

Файлы должны быть качественными и читаемыми. Необходимо загрузить все заполненные страницы трудовой книжки.

Особенности для военнослужащих

Период прохождения срочной военной службы засчитывается в страховой стаж.

Если соответствующая запись уже внесена в трудовую книжку (с указанием номера военного билета и даты его выдачи), дополнительно сканировать военный билет не требуется.

Если в трудовой книжке отсутствует запись о службе или не указаны необходимые реквизиты, военный билет следует отсканировать и добавить в электронную трудовую книжку.

После проверки документов специалистами Пенсионного фонда данные будут внесены в электронный реестр страхового стажа.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.

