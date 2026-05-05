Нужно ли военным оцифровывать трудовые книжки

Военнослужащие, начавшие трудовую деятельность до 1 января 2004 года, должны пройти процедуру оцифровки документов. Подать необходимые данные нужно до 10 июня 2026 года.
Об этом сообщили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Как подать документы

Подать сканированные копии бумажной трудовой книжки можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины:
  • работодателям через личный кабинет страхователя;
  • работникам самостоятельно через личный кабинет застрахованного лица.

Алгоритм подачи

  1. Войти на портал Пенсионного фонда Украины.
  2. Авторизоваться с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис.
  3. Выбрать раздел, касающийся трудовых отношений.
  4. Загрузить скан-копии документов.
  5. Подписать и отправить.

Необходимые документы

Для оцифровки нужно подготовить:
  • скан или качественное фото трудовой книжки;
  • электронная подпись (КЭП) или Дія.Підпис.
Дополнительно можно подать другие документы, влияющие на страховой стаж, в частности, диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка, военный билет и т. д. К примеру, обучение в высших учебных заведениях до 2004 года также учитывалось в трудовом стаже.
Требования к файлам:
  • формат — JPG или PDF;
  • разрешение — желательно не менее 300 dpi;
  • размер — до 1 Мб на файл;
  • все страницы должны быть предоставлены в хронологическом порядке с отчетливо видимыми реквизитами: печатями, подписями, датами, серийным номером.
Файлы должны быть качественными и читаемыми. Необходимо загрузить все заполненные страницы трудовой книжки.

Особенности для военнослужащих

Период прохождения срочной военной службы засчитывается в страховой стаж.
Если соответствующая запись уже внесена в трудовую книжку (с указанием номера военного билета и даты его выдачи), дополнительно сканировать военный билет не требуется.
Если в трудовой книжке отсутствует запись о службе или не указаны необходимые реквизиты, военный билет следует отсканировать и добавить в электронную трудовую книжку.
После проверки документов специалистами Пенсионного фонда данные будут внесены в электронный реестр страхового стажа.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
СтажПенсионный фондВоеннослужащий
