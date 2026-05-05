Нужно ли военным оцифровывать трудовые книжки

Подать сканированные копии бумажной трудовой книжки можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины:
работодателям через личный кабинет страхователя;
работникам самостоятельно через личный кабинет застрахованного лица.
Алгоритм подачи
Войти на портал Пенсионного фонда Украины.
Авторизоваться с помощью КЭП, BankID или Дія.Підпис.
Выбрать раздел, касающийся трудовых отношений.
Загрузить скан-копии документов.
Подписать и отправить.
Необходимые документы
Для оцифровки нужно подготовить:
скан или качественное фото трудовой книжки;
электронная подпись (КЭП) или Дія.Підпис.
Дополнительно можно подать другие документы, влияющие на страховой стаж, в частности, диплом об образовании, свидетельство о рождении ребенка, военный билет и т. д. К примеру, обучение в высших учебных заведениях до 2004 года также учитывалось в трудовом стаже.
Требования к файлам:
формат — JPG или PDF;
разрешение — желательно не менее 300 dpi;
размер — до 1 Мб на файл;
все страницы должны быть предоставлены в хронологическом порядке с отчетливо видимыми реквизитами: печатями, подписями, датами, серийным номером.
Файлы должны быть качественными и читаемыми. Необходимо загрузить все заполненные страницы трудовой книжки.
Особенности для военнослужащих
Период прохождения срочной военной службы засчитывается в страховой стаж.
Если соответствующая запись уже внесена в трудовую книжку (с указанием номера военного билета и даты его выдачи), дополнительно сканировать военный билет не требуется.
Если в трудовой книжке отсутствует запись о службе или не указаны необходимые реквизиты, военный билет следует отсканировать и добавить в электронную трудовую книжку.
После проверки документов специалистами Пенсионного фонда данные будут внесены в электронный реестр страхового стажа.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.