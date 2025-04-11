Экономист объяснил, к чему ведет политика Трампа — Finance.ua

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Экономист объяснил, к чему ведет политика Трампа

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Экономист объяснил, к чему ведет политика Трампа
Экономист объяснил, к чему ведет политика Трампа
Политика президента США Дональда Трампа относительно введения пошлин для ряда стран хаотична и потенциально ведет к мировому экономическому кризису.
Такое мнение высказал экономист Алексей Геращенко в ходе панельной дискуссии в Медиацентре «Украина».
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«Эта политика абсолютно хаотична, она потенциально ведет к мировому экономическому кризису. Мой прогноз, что уже через несколько недель будем видеть достаточно тревожные значения экономических индикаторов (происходящее с ВВП, объемами производства и т. д.). Собственно, эти качели, которые сегодня происходят на рынке ценных бумаг, будут продолжаться еще некоторое время», — отметил он.
Также, по словам специалиста, определенную логику в действиях Трампа можно найти, и она была описана в консервативной программе президента Project 2025.
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«В этом документе сказано и о проблеме торгового дефицита… Там сказано и о сокращении военного контингента в Европе, и о развитии энергетики для будущего экономики США. Там сказано и о том, что единственным стратегическим конкурентом является Китай, который на сегодняшний день является крупнейшим экспортером мира. Соответственно, если ломается механизм свободной торговли, то Китай может существенно пострадать», — сказал экономист.
Геращенко подчеркнул, что при этом также может пострадать Евросоюз, даже при условии приостановления пошлин для всех стран, кроме Китая.
«Можно посмотреть немного дальше: если американский рынок закроется для Китая, куда он будет это продавать? Скорее всего, китайские предприниматели будут идти с низкими ценами на европейский рынок», — сказал эксперт.
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По словам Геращенко, это будет вызовом для европейского рынка, и с большой вероятностью европейские производители будут идти к правительствам с просьбой защитить рынок.
«Фактически торговая война может быть объявлена ​​в одном месте, а она может прийти совсем в другое место», — отметил экономист.
По материалам:
УНІАН
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