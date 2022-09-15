Экономика в условиях войны: откуда будут брать деньги для бизнеса и на чем придется экономить — Finance.ua

Экономика в условиях войны: откуда будут брать деньги для бизнеса и на чем придется экономить Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Экономика в условиях войны: откуда будут брать деньги для бизнеса и на чем придется экономить

Седьмой месяц правительство продолжает удерживать экономику в условиях войны. В настоящее время финансируют только критически необходимые расходы: армию, пенсии, зарплаты учителям и медработникам, все социальные и гуманитарные нужды. Украина полагается на помощь финансовых партнеров. Важно, чтобы эта поддержка была на регулярной основе и предсказуема.

Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко в интервью сайту Факты ICTV.

По мнению Минэкономики, частный инвестор — гораздо более эффективный менеджер, чем государственный. У частного инвестора есть возможность вкладывать деньги в предприятие, сохранять рабочие места и погашать задолженности. Поэтому одна из основных задач правительства — это уменьшить роль государства.

«Мы как Министерство экономики, и Кабмин нас в этом поддерживает, хотим передать все имеющиеся в управлении предприятия Фонду государственного имущества, чтобы провести приватизацию. Из-за того, что у нас часть территорий оккупирована, что у нас большое количество перемещенных лиц и достаточно высокий уровень безработицы, мы ищем разные возможности, чтобы стимулировать занятость в регионах. И приватизация также может быть одним из таких путей, который, с одной стороны, уменьшает роль государства и будет развивать регион, где находится предприятие», — говорит Свириденко.

Второй момент — оптимизация роли государства, по ее словам, — это сокращение государственного аппарата. В Минэкономики уже приступили к сокращению штата минимум на 30%.

«Так, у нас $5 млрд дефицит. Конечно, мы сейчас очень полагаемся и ожидаем помощи финансовых партнеров. Важно, чтобы эта поддержка была на регулярной основе и была предсказуема. Второй аспект: у нас все же должна быть налоговая дисциплина — поступления, таможенные сборы, чтобы покрывать наши расходы. Мы должны научиться жить экономно, например, касательно выплат по безработице, мы проанализировали и предложили изменения в законодательство, предусматривающие уменьшение времени получения выплат с года до трех месяцев. Понимая, что страна должна воевать и работать. Экономика должна работать, бизнес должен работать», — добавила она.

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Также в Минэкономики отмечают, что сейчас очень важно привлекать капитальные инвестиции в экономику. В Украине за последнюю декаду, к сожалению, была тенденция недофинансирования. Понятно, что есть критики, которые говорят, что идет война, поэтому рано привлекать инвестиции.

«Но нам кажется, что есть инвесторы с предпринимательским талантом, способные рисковать. Они понимают, что Украина — это страна больших возможностей, и уже сейчас могут проводить исследования рынка. Конечно, основной вопрос инвесторов в США и Европе — это вопрос страхования рисков. Сейчас работаем с многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA), с международными партнерами, чтобы создать такой трастовый фонд. Он будет покрывать убытки, если у инвестора произойдет страховой случай из-за военной агрессии. Это механизм, который позволит страховать инвестиции, придаст уверенности нашим инвесторам», — прокомментировала Свириденко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Факти По материалам:

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