В Украине за 2024 год зафиксировано более 59 тысяч отказов в выезде за границу — Finance.ua

В Украине за 2024 год зафиксировано более 59 тысяч отказов в выезде за границу Сегодня 04:37 — Казна и Политика

В Украине за 2024 год зафиксировано более 59 тысяч отказов в выезде за границу

ГНСУ сообщает о 59 тысячах отказов в пересечении границы с начала 2024 года, преимущественно мужчинам 18−60 лет.

Наибольшее количество нарушений фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, наблюдается уменьшение попыток нелегального пересечения.

В 2024 году около 59 тысяч граждан Украины получили отказ в пересечении границы на выезд из страны. В основном это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые по условиям военного положения временно ограничены в возможности выезжать за пределы Украины.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко во время брифинга.

В 2024 году получили отказ в пересечении границы на выезд за пределы нашей страны около 59 тысяч граждан Украины. В большинстве это мужчины в возрасте от 18 до 60, потому что именно эти категории в целом, на время действия военного положения, временно ограничены покидать пределы Украины, ну и собственно они не подпадали под те условия и категории граждан, кому разрешено на время военного положения покидать Украину. — отметил спикер.

К тому же Демченко подчеркнул, что активными направлениями, где больше всего задерживаются нарушители, являются границы с Румынией и Молдовой. А вот границы со Словакией и Венгрией имеют меньшую динамику.

Меньше всего попыток пересечения границы именно по зеленому участку наблюдается на границе с Польшей. Однако за последние месяцы наблюдается снижение количества нарушителей, в частности в декабре и ноябре.

Демченко также отметил, что с начала полномасштабного вторжения более 50 человек погибли, пытаясь незаконно пересечь границу.

УНН По материалам:

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