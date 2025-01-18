В Украине за 2024 год зафиксировано более 59 тысяч отказов в выезде за границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине за 2024 год зафиксировано более 59 тысяч отказов в выезде за границу

Казна и Политика
8
В Украине за 2024 год зафиксировано более 59 тысяч отказов в выезде за границу
В Украине за 2024 год зафиксировано более 59 тысяч отказов в выезде за границу
ГНСУ сообщает о 59 тысячах отказов в пересечении границы с начала 2024 года, преимущественно мужчинам 18−60 лет.
Наибольшее количество нарушений фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, наблюдается уменьшение попыток нелегального пересечения.
В 2024 году около 59 тысяч граждан Украины получили отказ в пересечении границы на выезд из страны. В основном это касается мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые по условиям военного положения временно ограничены в возможности выезжать за пределы Украины.
Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко во время брифинга.
В 2024 году получили отказ в пересечении границы на выезд за пределы нашей страны около 59 тысяч граждан Украины. В большинстве это мужчины в возрасте от 18 до 60, потому что именно эти категории в целом, на время действия военного положения, временно ограничены покидать пределы Украины, ну и собственно они не подпадали под те условия и категории граждан, кому разрешено на время военного положения покидать Украину.
— отметил спикер.

К тому же Демченко подчеркнул, что активными направлениями, где больше всего задерживаются нарушители, являются границы с Румынией и Молдовой. А вот границы со Словакией и Венгрией имеют меньшую динамику.
Меньше всего попыток пересечения границы именно по зеленому участку наблюдается на границе с Польшей. Однако за последние месяцы наблюдается снижение количества нарушителей, в частности в декабре и ноябре.
Демченко также отметил, что с начала полномасштабного вторжения более 50 человек погибли, пытаясь незаконно пересечь границу.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.